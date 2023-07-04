Иностранные инвесторы меньше покупают ОВГЗ, а украинцы – больше – Андрей Величко, ICU

Нерезиденты имеют сдержанные инвестиционные настроения по поводу возможности приобретения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), а украинцы наоборот активно вкладывают средства в ценные бумаги. Об этом руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко рассказал изданию Delo.ua в эксклюзивном комментарии.

По словам Величко, причиной сдержанных инвестиционных настроений иностранцев стали действующие в Украине ограничения репатриации доходов.

Дело в том, что в конце марта НБУ разрешил нерезидентам с 1 апреля репатриировать за границу доходы, полученные по ОВГЗ. То есть репатриации подлежали только проценты по ОВГЗ.

"Для того, чтобы попробовать алгоритм в действии, нерезиденты сразу приобрели короткие бумаги с погашением в мае 2023 года. Но за несколько дней до погашения, а именно 19.05.2023, НБУ внедрил дополнительное требование для репатриации процентного дохода (постановление правления НБУ №68 от 19.05.2023). Новое решение позволяло выводить за границу полученные проценты исключительно по бумагам, которыми инвестор владел не менее 90 дней. Соответственно нерезиденты, ожидавшие погашения бумаг в мае, были не очень рады такому решению и пока не так охотно инвестируют в ОВГЗ", - объясняет ситуацию Андрей Величко.

Сейчас доля ОВГЗ в собственности нерезидентов составляет 3,52% или около 51,1 млрд. грн. от всех ОВГЗ в обращении. Для сравнения: еще четыре месяца назад это было 7% или около 75 млрд. грн.

В то же время, если нерезиденты уменьшили свою долю в ОВГЗ почти вдвое, то украинцы, напротив, приумножили ее вдвое, говорит Андрей Величко из ICU.

"В начале полномасштабного вторжения портфель инвесторов-физлиц составлял 25,27 млрд грн (2,46% от всех ОВГЗ в обращении). Сейчас это уже 42,02 млрд грн (или 2,89%). Еще с начала большой войны украинцы максимально включились с помощью не только военным напрямую, но и мощно поддерживали бюджет за счет покупки военных ОВГЗ", - акцентирует Величко.

По его словам, сейчас наблюдается четкий тренд по снижению инфляции, а ставки по длинным ОВГЗ остаются достаточно высокими - до 21%. Соответственно, граждане активно инвестируют в "длинную" гривну, тем самым сохраняют себестоимость средств и также получают доход.

В ICU положительно оценивают механизм погашения ОВГЗ в ходе полномасштабной войны, поскольку технических сбоев в этом процессе нет.

"Государство показало себя надежным партнером. Несмотря на обстрелы инфраструктурных объектов, отсутствие света и танки вблизи Киева, государство продолжало платить проценты и погашать бумаги", - говорит Андрей Величко.

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