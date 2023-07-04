Іноземні інвестори менше купують ОВДП, а українці - більше - Андрій Величко, ICU

Нерезиденти мають стримані інвестиційні настрої щодо можливості придбання облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), а українці навпаки активно вкладають кошти у цінні папери. Про це керівник брокерського підрозділу ICU Андрій Величко розповів виданню Delo.ua в ексклюзивному коментарі.

За словами Величко, причиною стриманих інвестиційних настроїв іноземців стали діючі в Україні обмеження репатріації доходів.

Справа в тому, шо наприкінці березня НБУ дозволив нерезидентам з 1 квітня репатріювати за кордон доходи, отримані за ОВДП. Тобто репатріації підлягали тільки відсотки за ОВДП.

"Тож для того, щоб спробувати алгоритм в дії, нерезиденти одразу придбали короткі папери з погашенням у травні 2023 року. Але за декілька днів до погашення, а саме 19.05.2023, НБУ впровадив додаткову вимогу для репатріації відсоткового доходу (постанова правління НБУ №68 від 19.05.2023). Нове рішення дозволяло виводити за кордон отримані відсотки виключно за паперами, якими інвестор володів не менше ніж 90 днів. Відповідно нерезиденти, які очікували погашення паперів у травні, були не дуже раді такому рішенню і наразі не так охоче інвестують в ОВДП", - пояснює ситуацію Андрій Величко.

Зараз доля ОВДП у власності нерезидентів складає 3,52% або близько 51,1 млрд грн від усіх ОВДП в обігу. Для порівняння: ще чотири місяці тому це було 7% або близько 75 млрд грн.

Водночас з цим, якщо нерезиденти зменшили свою частку в ОВДП майже вдвічі, то українці, навпаки, примножили її вдвічі, говорить Андрій Величко з ICU.

"На початку повномасштабного вторгнення портфель інвесторів-фізичних осіб складав 25,27 млрд грн (2,46% від усіх ОВДП в обігу). Зараз це вже 42,02 млрд грн (або 2,89%). Ще з початку великої війни українці максимально включились з допомогою не тільки військовим напряму, але і потужно підтримували бюджет за рахунок купівлі військових ОВДП", - акцентує Величко.

За його словами, наразі спостерігається чіткий тренд на зниження інфляції, а ставки за довгими ОВДП залишаються достатньо вискоими - до 21%. Відповідно, громадяни активно інвестують в "довгу" гривню, тим самим зберігають собівартість коштів і також ще отримують дохід.

В ICU позитивно оцінюють механізм погашення ОВГЗ під час повномасштабної війни, оскільки технічних збоїв в цьому процесі немає.

"Держава показала себе надійним партнером. Незважаючи на обстріли інфраструктурних об’єктів, відсутність світла, і танки поблизу Києва, держава продовжувала сплачувати відсотки та погашати папери", - говорить Андрій Величко.

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