Инвестиции в военное время: на какие инструменты стоит обратить внимание украинцам и почему

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Война России против Украины существенно повлияла как на локальные, так и на глобальные мировые рынки. От сценария военных действий на территории Украины будет зависеть и их дальнейший прогноз. В случае затяжной войны мир столкнется с глобальной рецессией и глубоким кризисом. Наиболее благоприятный сценарий для мировой экономики — это быстрое окончание военных действий в результате победы Украины и изменение внешнеполитического вектора России.

Если говорить об украинском рынке, то кроме классических инструментов — банковских депозитов и ОВГЗ, для украинцев также могут быть актуальными: инвестиции в золото/банковские металлы, криптовалюта, недвижимость, покупка акций иностранных компаний с учетом действующих ограничений Национального банка Украины (НБУ).

Стоит отметить, что в последнее время покупка акций стала более доступной для украинцев благодаря тому, что ряд банков запустил возможность проведения операций покупки/продажи акций через мобильные приложения. Однако с началом военных действий работа этого функционала в украинских банках была приостановлена. Тем не менее, в основном предлагается покупка акций компаний из индекса S&P500 и ETF. Для клиентов, которые все-таки решат проводить операции с акциями, следует учитывать комиссии торговца за операции покупки/продажи акций, к тому же полученный инвестиционный доход облагается налогом. Кроме того, очень часто такие операции являются достаточно рисковыми, поэтому для клиентов с небольшим опытом рекомендуется начинать с инвестиций не более 3-5% от капитала инвестора. Но важно понимать, что данный инструмент инвестирования будет сейчас интересен тем клиентам, у которых есть собственные сбережения на счетах за рубежом, так как продолжают действовать ограничения НБУ на переводы за границу (100 тыс. грн в месяц).

Что касается золота и банковских металлов, то они традиционно являются "тихой гаванью" для сбережений во времена кризиса. Но важно отметить, что банковские металлы предполагают долгосрочные инвестиции, поэтому при принятии решения необходимо учитывать этот фактор. Кроме того, в настоящий момент действуют определенные ограничения НБУ на операции в банковских металлах, поэтому до момента смягчения законодательства инвестиции в этот актив будут малодоступны.

А вот спрос на покупку криптовалют с начала войны вырос. Это связано с тем, что клиенты используют криптовалюты как инструмент нивелирования инфляционных рисков, так и инструмент перевода денежных средств. Кроме того, стоит ожидать дальнейшего роста рынка благодаря принятому закону "О виртуальных активах". Правда, рынок этот достаточно волатилен, и здесь также стоит учитывать ограничения НБУ при проведении таких операций (лимит — 100 тыс. грн в месяц).

Недвижимость практически во все времена была наиболее стабильной и одним из наименее рисковых активов. Но российская военная агрессия внесла свои коррективы и здесь. Учитывая мнения аналитиков в этой области, до момента окончания активной фазы войны необходимо быть осторожным с инвестициями в этот сектор. Цена на западе Украины будет завышена и в дальнейшем будет зависеть от ситуации на фронте. Схожая конъюнктура сохранится и на европейском рынке. Покупка объектов на территории Восточной и Центральной Украины в настоящее время все еще остается высоким рисковым активом.

Поэтому на сегодня наиболее приемлемыми для украинцев являются классические инструменты — депозиты в банках и покупка ОВГЗ. В текущей ситуации это будет один из наименее рисковых инструментов, учитывая принятие Верховной Радой Украины законопроекта № 5542-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц", предполагающего 100% гарантирование ФГВФЛ депозитов физическим лицам. Но не менее важным является то, что, размещая деньги на депозитных счетах в украинских банках, это стимулирует кредитование как физлиц, так и бизнеса. В свою очередь это приводит к более быстрому восстановлению экономики нашей страны.

Что касается ОВГЗ — сейчас доступны к покупке военные облигации. Преимуществами этого продукта является высокая доходность: 10-11% годовых, гарантирование государством 100% инвестиций и отсутствие налогообложения на инвестиционный доход в рамках этого инструмента. Следует также отметить, что средства, привлеченные от покупки этих бумаг, используются для обеспечения Вооруженных сил Украины.

Лично сам я отдаю предпочтение классическим инструментам сбережения, которые стали еще более актуальными сегодня, — это банковские срочные депозиты и сберегательные счета. Поэтому моя личная рекомендация — размещать деньги лучше на депозиты и в ОВГЗ, обеспечивая высокую доходность и 100% гарантию государства. Это самый доступный и надежный инструмент инвестирования в Украине, не говоря уже о поддержке нашей экономики.