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Инвестиционный инструмент биткоин-ЭТФ имеет большие перспективы – оценки эксперта
Начало торговли биткоин-ЭТФ можно оценить как положительное, говорит финансовый советник Михаил Пацан. Дело в том, что привлечение средств превзошло ожидания, ведь за первый месяц было привлечено больше средств, чем в ETF на серебро за всю историю и отток средств из фондов не наблюдается, наоборот, объемы торгов ежедневно растут. Больше о том, как работает новый инструмент, читайте в статье "Месяц Bitcoin-ETF. Как на рынке криптовалют проявил себя новый инвестиционный инструмент".
Среди положительных трендов эксперт отмечает следующие:
- Рост объемов торгов ETF свидетельствует о повышении интереса инвесторов к биткоину.
- Запуск ETF может привести к большему институциональному принятию биткоина. "Среди негативных трендов: некоторые инвесторы озабочены волатильностью биткоина и высокими комиссиями ETF", - говорит Пацан.
Будет ли тренд привлечения средств к биткоин-ЭТФ стабильным и длительным
Эксперт говорит, что такие вещи сложно прогнозировать, ведь на рынок влияют разные факторы:
- Волатильность биткоина.
- Регуляторные конфигурации.
- Общественная экономическая ситуация.
"Однако рост интереса инвесторов к ETF свидетельствует о том, что этот тренд может быть устойчивым", - говорит Михаил Пацан.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Напомним, вечером 10 января SEC одобрила 11 Bitcoin-ETF. В этом списке известны игроки инвестиционного рынка США: Grayscale, Franklin Templeton, Valkyrie, BlackRock, Fidelity и т.д.
Теперь эти спотовые фонды Bitcoin ETF торгуются на биржах под тикерами: например, Grayscale под тикером GBTC.
Чтобы защитить инвесторов Bitcoin-ETF, SEC также разработал некоторые инструменты контроля. В частности:
1. Фонды должны полностью раскрывать информацию о продуктах.
2. Продукты должны торговаться на зарегистрированных биржах ценных бумаг.
Больше о том, как работает новый инструмент, читайте в статье Delo.ua "Луна Bitcoin-ETF. Как на рынке криптовалют проявил себя новый инвестиционный инструмент".