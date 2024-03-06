Инвестиционный инструмент биткоин-ЭТФ имеет большие перспективы – оценки эксперта

Начало торговли биткоин-ЭТФ можно оценить как положительное, говорит финансовый советник Михаил Пацан. Дело в том, что привлечение средств превзошло ожидания, ведь за первый месяц было привлечено больше средств, чем в ETF на серебро за всю историю и отток средств из фондов не наблюдается, наоборот, объемы торгов ежедневно растут. Больше о том, как работает новый инструмент, читайте в статье "Месяц Bitcoin-ETF. Как на рынке криптовалют проявил себя новый инвестиционный инструмент".

Среди положительных трендов эксперт отмечает следующие:

Рост объемов торгов ETF свидетельствует о повышении интереса инвесторов к биткоину.

Запуск ETF может привести к большему институциональному принятию биткоина. "Среди негативных трендов: некоторые инвесторы озабочены волатильностью биткоина и высокими комиссиями ETF", - говорит Пацан.

Будет ли тренд привлечения средств к биткоин-ЭТФ стабильным и длительным

Эксперт говорит, что такие вещи сложно прогнозировать, ведь на рынок влияют разные факторы:

Волатильность биткоина.

Регуляторные конфигурации.

Общественная экономическая ситуация.

"Однако рост интереса инвесторов к ETF свидетельствует о том, что этот тренд может быть устойчивым", - говорит Михаил Пацан.

Напомним, вечером 10 января SEC одобрила 11 Bitcoin-ETF. В этом списке известны игроки инвестиционного рынка США: Grayscale, Franklin Templeton, Valkyrie, BlackRock, Fidelity и т.д.

Теперь эти спотовые фонды Bitcoin ETF торгуются на биржах под тикерами: например, Grayscale под тикером GBTC.

Чтобы защитить инвесторов Bitcoin-ETF, SEC также разработал некоторые инструменты контроля. В частности:

1. Фонды должны полностью раскрывать информацию о продуктах.

2. Продукты должны торговаться на зарегистрированных биржах ценных бумаг.

Больше о том, как работает новый инструмент, читайте в статье Delo.ua "Луна Bitcoin-ETF. Как на рынке криптовалют проявил себя новый инвестиционный инструмент".