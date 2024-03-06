Інвестиційний інструмент біткоїн-ЕТФ має великі перспективи - оцінки експерта

Початок торгівлі біткоїн-ЕТФ можна оцінити як позитивний, каже фінансовий радник Михайло Пацан. Справа в тому, що залучення коштів перевершило очікування, адже за перший місяць було залучено більше коштів, ніж у ETF на срібло за всю історію та відтоку коштів з фондів не спостерігається, навпаки, обсяги торгів щодня зростають. Більше про те, як працює новий інструмент, читайте у статті Delo.ua "Місяць Bitcoin-ETF. Як на ринку криптовалют проявив себе новий інвестиційний інструмент".

Серед позитивних трендів експерт відзначає такі:

Зростання обсягів торгів ETF свідчить про підвищення інтересу інвесторів до біткоїна.

Запуск ETF може призвести до більшої інституційної прийняття біткоїна. "Серед негативних трендів: деякі інвестори стурбовані волатильністю біткоїна та високими комісіями ETF", - каже Пацан.

Чи буде тренд залучення коштів до біткоін-ЕТФ стабільним та тривалим

Експерт каже, що такі речі складно прогнозувати, адже на ринок впливають різні фактори:

Волатильність біткоїна.

Регуляторні зміни.

Загальна економічна ситуація.

"Проте, зростання інтересу інвесторів до ETF свідчить про те, що цей тренд може бути стійким", - каже Михайло Пацан.

Нагадаємо, ввечері 10 січня SEC схвалила 11 Bitcoin-ETF. В цьому переліку відомі гравці інвестиційного ринку США: Grayscale, Franklin Templeton, Valkyrie, BlackRock, Fidelity та ін.

Тепер ці спотові фонди Bitcoin ETF торгуються на біржах під тікерами: наприклад, Grayscale під тікером GBTC.

Щоб захистити інвесторів Bitcoin-ETF, SEC також розробив певні інструменти контролю. Зокрема:

1. Фонди мають повністю розкривати інформацію про продукти.

2. Продукти мають торгуватись на зареєстрованих національних біржах цінних паперів.

Більше про те, як працює новий інструмент, читайте у статті Delo.ua "Місяць Bitcoin-ETF. Як на ринку криптовалют проявив себе новий інвестиційний інструмент".