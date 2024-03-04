Вартість біткоїна перевищила 64 тисячі доларів

4 березня біткоїн досяг дворічного максимуму і перевищив позначку в 64 285 доларів, що є найвищим показником з кінця 2021 року.

Про це пише Reuters.

Найбільша криптовалюта за ринковою вартістю цього року зросла на 50%, і більша частина зростання припадає на останні кілька тижнів, коли різко зріс обсяг торгів біткойн-фондами, зареєстрованими в США.

Згідно з даними Coin Desk, станом на 8:30 вартість криптовалюти становила 64 890 тис. доларів.

Згідно з повідомленням, після того, як початку цього року в Сполучених Штатах були схвалені спотові біржові фонди біткойнів, то їхній запуск відкрив шлях для нових великих інвесторів, що нагадує ситуацію у 2021 році.

"Потоки не висихають, оскільки інвестори почуваються більш впевненими, що ціна, схоже, буде вищою", — сказав Маркус Тілен, керівник відділу досліджень криптоаналітики 10x Research у Сінгапурі.

Менша криптовалюта Еther також піднявся, але на спекуляціях про те, що незабаром у нього також можуть з’явитися біржові кошти, що стимулюватимуть приплив. З початку року він зріс на 50%, хоча в понеділок він становив 3490 доларів, що трохи менше ніж за два роки, досягнуті минулого тижня.

"У світі, де Nasdaq досягає нових історичних максимумів, криптовалюта працюватиме добре, оскільки біткоїн залишається високоволатильним технологічним проксі та термометром ліквідності", — сказав Брент Доннеллі, трейдер і президент аналітичної компанії Spectra Markets.

Він додав, що ситуація повернулася до ринку 2021 року, де "все йде вгору і всі отримують задоволення".

Reuters пише, що одночасно із зростанням біткоїна відбулося падіння рекордів фондових індексів японського Nikkei і Nasdaq.

Нагадаємо, що історичного максимуму біткоїн досяг 8 листопада 2021 року, коли за нього давали 67,8 тисячі доларів, після чого його вартість стала знижуватися.

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