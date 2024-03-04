Стоимость биткоина превысила $64 тысячи

4 марта биткоин достиг двухлетнего максимума и достиг отметки в 64 285 долларов, что является самым высоким показателем с конца 2021 года.

Об этом пишет Reuters.

Самая большая криптовалюта по рыночной стоимости в этом году выросла на 50%, и большая часть роста приходится на последние несколько недель, когда резко возрос объем торгов биткойн-фондами, зарегистрированными в США.

Согласно данным Coin Desk, по состоянию на 8:30 стоимость криптовалюты составляла 64 890 тыс. долларов.

Согласно сообщению, после того, как в начале этого года в Соединенных Штатах были одобрены спотовые биржевые фонды биткойнов, их запуск открыл путь для новых крупных инвесторов, напоминающий ситуацию в 2021 году.

"Потоки не высыхают, поскольку инвесторы чувствуют себя более уверенными, что цена, похоже, будет выше", - сказал Маркус Тилен, руководитель отдела исследований криптоаналитики 10x Research в Сингапуре.

Меньшая криптовалюта Эther также поднялся, но на спекуляциях о том, что вскоре у него также могут появиться биржевые средства, стимулирующие приток. С начала года он вырос на 50%, хотя в понедельник составлял 3490 долларов, что чуть менее чем за два года, достигнутые на прошлой неделе.

"В мире, где Nasdaq достигает новых исторических максимумов, криптовалюта будет работать хорошо, поскольку биткоин остается высоковолатильным технологическим прокси и термометром ликвидности", - сказал Брент Доннелли, трейдер и президент аналитической компании Spectra Markets.

Он добавил, что ситуация вернулась к рынку 2021 года, где "все идет вверх и все получают удовольствие".

Reuters пишет, что одновременно с ростом биткоина произошло падение рекордов фондовых индексов японского Nikkei и Nasdaq.

Напомним, что исторического максимума биткоин достиг 8 ноября 2021 года, когда за него давали 67,8 тысячи долларов, после чего его стоимость стала снижаться.

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