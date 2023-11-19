Китайский юань впервые опередил евро и стал второй валютой в мировой торговле

Китайский юань впервые в истории обогнал евро и стал второй по величине мировой валютой, используемой в глобальном торговом финансировании. Доля юаня в международных платежах выросла до 5,8%.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что доллар по-прежнему сохраняет первое место в торговых расчетах: в сентябре его доля выросла до 84,15% по сравнению с 83,95% месяцем ранее.

Тем временем доля китайской валюты в международных платежах выросла с 4,82% в августе 2023 года до 5,8% в сентябре, что является максимальным показателем за последние пять лет, в течение которых ведется статистика.

Евро теперь занимает третье место по популярности в международных платежах. В сентябре его доля снизилась до 5,43% с 6,43% по сравнению с августом.

Как пишет издание, глобальные компании покупают китайские облигации и берут кредиты в банках КНР, зарабатывая на низких процентных ставках в юанях, поскольку расходы по финансированию в других странах постоянно прыгают.

Иностранные компании, такие как немецкий автопроизводитель BMW и Crédit Agricole, а также зарубежные подразделения китайских фирм привлекли рекордные 125,5 миллиарда юаней (17,33 миллиарда долларов), продав китайские облигации в течение января-октября.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen Group сообщил Reuters, что использует первые 1,5 миллиарда юаней, полученные от облигаций, только для своего бизнеса в Китае.

Также в конце прошлого месяца Национальный банк Канады привлек 1 млрд юаней от продажи трехлетних китайских облигаций.

Как пишет издание, последние показатели роста использования юаня в мировой торговле подкрепляют амбиции Пекина по поводу его интернационализации.

Однако аналитики указывают на ограниченное использование и обращение поступлений от международных облигаций в юанях и говорят, что преждевременно говорить об интернационализации.

"Интернационализация юаня "идет не так хорошо, как могут свидетельствовать заглавные цифры. До сих пор более половины трансграничных транзакций с использованием юаней осуществляются между материком и Гонконгом. Это очень локальная форма интернационализации", - сказал Марк Уильямс, главный экономист Capital Economics из Азии.

В финансировании торговли и платежах использование юаня в основном ограничивается странами, дружественными в Китае, например, присоединяющимися к его инициативе "Один пояс, один путь".

"Произошел всплеск использования юаня для расчетов по торговле, но только в рамках конкретных двусторонних каналов: такие страны как Россия, Аргентина, Пакистан и Нигерия", – отметил Уильямс.

Он добавил, что страны, геополитически сближающиеся с США, "не изъявляют желания переходить на использование юаня".

Ранее сообщалось, что в Индии задержали оплату по меньшей мере семи партий российской нефти, поставленной местным нефтеперерабатывающим заводам, так как власти Индии недовольны проведением оплаты в юанях вместо рупий.