Куда дальше. Курс гривны находится на психологическом уровне

На прошлой неделе официальный курс НБУ топтался на месте. Если 8 января нацвалюта была на уровне 38,07 грн/$, то уже 14 января она опустилась только до индикатора в 37,99 грн/$. То есть, за неделю курс снизился всего на 8 коп. Эксперты объясняют поведение гривны завершением панических настроений среди населения, поэтому спекулятивные схемы пока неактуальны.

Как менялся курс на неделе с 8 по 14 января

На второй неделе января НБУ провел следующие валютные интервенции:

купил $0,35 млн.

продал $673,6 млн.

Таким образом, в этот период резервы регулятора уменьшились на $673,2 млн.

Аналитик ЦБТ Максим Орыщак говорит, что в январе происходит сезонное понижение активности на валютном рынке, что позволяет НБУ снизить объем валютных интервенций.

"В первую неделю января Нацбанк потратил $789,5 млн против $891,8 млн в последнюю неделю декабря. Если тенденция продолжится, стабилизация гривны после 4,5% падения в декабре получит развитие в январе", - считает эксперт.

В общей сложности на прошлой неделе, по данным "Укрдилинг", на межбанке курс был такой:

8 января – 38,20/38,26 грн/$.

12 января – 37,86/37,92 грн/$.

То есть в этот период валюта на межбанке подешевела на 34 коп.

Тем временем на наличном рынке, по данным finance.ua , курс нацвадюты менялся так:

8 января – 38,48/39,23 грн/$.

12 января – 38,20/38,88 грн/$.

Таким образом, за неделю курс снизился на 28–35 коп.

Что влияло на курс на прошлой неделе

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что на прошлой неделе курс на межбанке был достаточно спокоен. То есть, в понедельник и вторник нацвалюта шла по восходящему тренду до 38 грн/$ плюс, а затем умеренно откатилась вниз.

"Официальный курс НБУ вырос на 0,31% до 38,19 грн (11 января – прим ред.), а дальше немного снизился. Межбанк и наличный рынок еще немного сблизили курсы. Средний курс доллара в банках страны снизился на 0,25% до 38,50-39,10 грн", – говорит Орыщак.

В целом на прошлой неделе активность на валютном рынке Украины заметно снизилась, говорит аналитик ЦБТ Максим Орыщак, так что курсовая волатильность после декабрьского всплеска тоже пошла на убыль.

"Такое поведение нацвалюты логично, поскольку в НБУ отмечают, что спрос на валюту снижается, поэтому этот тренд сгладил ситуацию. Также упала эмоциональная составляющая, которая началась после публикации законопроекта о мобилизации. Тогда люди начали снимать деньги, переводить в доллары. Пока эмоции успокоились, поэтому нет места для спекуляций", – объясняет ситуацию Шевчишин.

Также, по мнению Шевчишина, на позитивный настрой курса влияют намеки международных партнеров по возобновлению финансирования. В частности, в США близки к соглашению о помощи для Украины: "Эти новости снижают градус напряженности на рынке".

В свою очередь, Орыщак добавляет, что на прошлой неделе на курс нацвалюты могли влиять следующие события:

на внутреннем контуре главным экономическим событием стала публикация декабрьской статистики по инфляции. В годовом выражении индекс потребительских цен (ИПЦ) в Украине в декабре остался на уровне 5,1%. А месячный индикатор инфляции ускорился с 0,5% до 0,7%. Для гривни эта статистика нейтральна.

На внешнем контуре внимание инвесторов было приковано к декабрьскому отчету по инфляции в США. Годовой ИПЦ в декабре составил 3,4% при ожиданиях Уолл-стрит в 3,2%. Месячный индикатор тоже превзошел консенсус-прогноз в 0,2%, он вырос в декабре на 0,3%. Это положительно для американской валюты.

Как изменится курс на неделе с 15 по 21 января

В целом эксперты уверены: валютные торги на новой неделе могут продлить тенденции прошлой недели. То есть, курсовая волатильность снова должна быть невысокой.

"Если НБУ сохранит объем валютных интервенций на близком уровне, снижение украинской валюты прекратится", - обращает внимание Орыщак.

По его мнению, нацвалюта должна колебаться в таких пределах:

Официальный курс НБУ – в диапазоне 37,90-38,40 грн/$.

Средний курс в банках страны – в диапазоне 38,80-39,30 грн/$.

Шевчишин согласен с тем, что на следующей неделе межбанковский курс будет дальше колебаться на уровне 38 грн/$. То есть, текущий горизонт колебаний будет в пределах 15 коп.

Какие факторы влияют на курс на этой неделе

Максим Орыщак говорит, что в этот период следует обратить внимание на следующие события:

Главным макроэкономическим событием для валютного рынка Украины станет публикация статистики по сальдо торгового баланса за ноябрь. Отчет выйдет в понедельник, 15 января.

"Учитывая рост валютных резервов страны в декабре на 4% до $40,5 млрд, увеличение дефицита внешней торговли в ноябре должно быть воспринято спокойно. Поэтому для гривны эта новость нейтральна", - говорит эксперт.

Из внешних событий можно выделить данные о розничных продажах в США, а также американскую корпоративную отчетность. Фондовый рынок США (индекс S&P 500) находится в шаге от исторического максимума.

"Если инвесторы не разочаруются, новый рекорд будет установлен в ближайшие дни. Для гривны это скорее положительный момент", – говорит Орыщак.

В то же время Шевчишин предупреждает: хотя в коротком периоде валютный рынок должен вести себя спокойно, в долгосрочном периоде могут возникнуть проблемы.

"Дело в том, что, по моим оценкам, около 25% или $10 млрд Украине не будет хватать для покрытия расходов в бюджете. Речь идет о деньгах, которые международные партнеры обещали предоставить Украине в виде финансовой помощи. Эта ситуация в будущем будет влиять на ослабление гривны", – акцентирует Шевчишин.