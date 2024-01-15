Куди далі. Курс гривні знаходиться на психологічному рівні

Минулого тижня офіційний курс НБУ топтався на місці. Якщо 8 січня нацвалюта була на рівні 38,07 грн/$, то вже 14 січня вона опустилася лише до індикатора у 37,99 грн/$. Тобто, за тиждень курс знизився лише на 8 коп. Експерти пояснюють поведінку гривні завершенням панічних настроїв серед населення, тож спекулятивні схеми наразі неактуальні.

Як змінювався курс на тижні з 8 до 14 січня

На другому тижні січня НБУ провів такі валютні інтервенції:

купив $0,35 млн.

продав $673,6 млн.

Таким чином, в цей період резерви регулятора зменшились на $673,2 млн.

Аналітик ЦБТ Максим Орищак каже, що в січні відбувається сезонне зниження активності на валютному ринку, що дозволяє НБУ знизити обсяг валютних інтервенцій.

"В перший тиждень січня Нацбанк витратив $789,5 млн проти $891,8 млн в останній тиждень грудня. Якщо тенденція продовжиться, стабілізація гривні після 4,5% падіння у грудні отримає розвиток у січні", - вважає експерт.

Загалом на минулому тижні, за даними "Укрдилинг", на міжбанку курс був такий:

8 січня – 38,20/38,26 грн/$.

12 cічня – 37,86/37,92 грн/$.

Тобто, в цей період валюта на міжбанку подешевшала на 34 коп.

Тим часом на готівковому ринку, за даними finance.ua, курс нацвадюти змінювався так:

8 січня – 38,48/39,23 грн/$.

12 січня – 38,20/38,88 грн/$.

Таким чином, за тиждень курс знизився на 28-35 коп.

Що впливало на курс минулого тижня

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин відмічає, що минулого тижня курс на міжбанку був доволі спокійний. Тобто, в понеділок і вівторок нацвалюта йшла по висхідному тренду до 38 грн/$ плюс, а потім помірно відкотилася вниз.

"Офіційний курс НБУ зріс на 0,31% до 38,19 грн (11 січня – прім ред.), а далі трохи знизився. Міжбанк та готівковий ринок ще трохи зблизили курси. Середній курс долара у банках країни знизився на 0,25% до 38,50-39,10 грн", - говорить Орищак.

Загалом минулого тижня активність на валютному ринку України помітно знизилася, говорить аналітик ЦБТ Максим Орищак, тож курсова волатильність після грудневого сплеску теж пішла на спад.

"Така поведінка нацвалюти логічна, оскільки в НБУ зазначають, що попит на валюту знижується, тому цей тренд згладив ситуацію. Також впала емоційна складова, яка розпочалася після публікації законопроекту про мобілізацію. Тоді люди почали знімати гроші, переказувати долари. Наразі емоції заспокоїлися, тому немає місця для спекуляцій", - пояснює ситуацію Шевчишин.

Також, на думку Шевчишина, на позитивний настрій курсу впливають натяки міжнародних партнерів щодо відновлення фінансування. Зокрема, в США близькі до угоди про допомогу для України: "Ці новини знижують градус напруженості на ринку".

Своєю чергою, Орищак додає, що минулого тижня на курс нацвалюти могли впливати такі події:

на внутрішньому контурі головною економічною подією стала публікація грудневої статистики щодо інфляції. У річному вираженні індекс споживчих цін (ІСЦ) в Україні у грудні залишився на рівні 5,1%. А місячний індикатор інфляції пришвидшився з 0,5 до 0,7%. Для гривні ця статистика є нейтральною.

На зовнішньому контурі увага інвесторів була прикута до грудневого звіту щодо інфляції у США. Річний ІСЦ у грудні становив 3,4% при очікуваннях Уолл-стріт у 3,2%. Місячний індикатор теж перевершив консенсус-прогноз у 0,2%, він виріс у грудні на 0,3%. Це є позитивним для американської валюти.

Як зміниться курс на тижні з 15 до 21 січня

Загалом експерти впевнені: валютні торги в новому тижні можуть продовжити тенденції минулого тижня. Тобто, курсова волатильність знову має бути невисокою.

"Якщо НБУ збереже обсяг валютних інтервенцій на близькому рівні, зниження української валюти припиниться", - звертає увагу Орищак.

На його думку, нацвалюта має коливатися в таких межах:

Офіційний курс НБУ - у діапазоні 37,90-38,40 грн/$.

Середній курс в банках країни - у діапазоні 38,80-39,30 грн/$.

Шевчишин згоден з тим, що наступного тижня міжбанківський курс далі коливатиметься на рівні 38 грн/$. Тобто, поточний обрій коливань буде в межах 15 коп.

Які фактори впливають на курс цього тижня

Максим Орищак каже, що в цей період варто звернути увагу на такі події:

Головною макроекономічною подією для валютного ринку України стане публікація статистики щодо сальдо торговельного балансу за листопад. Звіт вийде у понеділок, 15 січня.

"Враховуючи зростання валютних резервів країни у грудні на 4% до $40,5 млрд, збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі у листопаді має бути сприйняте спокійно. Тож для гривні ця новина є нейтральною", - говорить експерт.

Із зовнішніх подій можна виділити дані щодо роздрібних продажів у США, а також американську корпоративну звітність. Фондовий ринок США (індекс S&P 500) знаходиться за крок від історичного максимуму.

"Якщо інвестори не розчаруються, новий рекорд буде встановлено найближчими днями. Для гривні це скоріше позитивний момент", - говорить Орищак.

Водночас з цим, Шевчишин попереджає: хоча в короткому періоді валютний ринок має вести себе спокійно, в довгостроковому періоді можуть виникнути проблеми.

"Справа в тому, що, за моїми оцінками, близько 25% або $10 млрд Україні не вистачатиме для покриття видатків у бюджеті. Йдеться про гроші, які міжнародні партнери обіцяли надати Україні у вигляді фінансової допомоги. Ця ситуація в майбутньому впливатиме на ослаблення гривні", - акцентує Шевчишин.