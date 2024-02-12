Курс на экваторе. У гривны есть все шансы удержать равновесие

На прошлой неделе официальный курс НБУ вырос всего на одну копейку, но колебания были на уровне 6 копеек. Это значит, что 5 февраля доллар стоил 37,56 грн, а 9 февраля он достиг отметки в 36,57 грн. За этот период наиболее высоким значением можно считать курс в 37,62 грн/$. Такие валютные изменения эксперты называют логичными из-за одобрения ЕС финансирования для Украины и смены руководства в нашей армии. Как все это повлияет на курс нацвалюты, читайте в еженедельном валютном обзоре Delo.ua.

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Как менялся курс на межбанке и наличном рынке

На прошлой неделе НБУ проводил привычные валютные интервенции, но их объем упал в 2-3 раза по сравнению с январем. В частности, регулятор:

купил $0,8 млн.

продал $201,2 млн.

Таким образом, резервы Нацбанка снизились на $200,4 млн.

По данным "Укрдилинг", на межбанке курс менялся так:

5 февраля торги прошли в пределах 37,58-37,61 грн/$.

9 февраля колебания дошли до уровня 37,74-37,76 грн/$.

Таким образом, за этот период курс вырос на 15–16 коп.

А на наличном рынке, по данным finance.ua, ситуация была такой:

5 февраля доллар можно было купить и продать в коридоре 37,52-38,07 грн/$.

9 февраля доллар торговался в коридоре 37,60-38,10 грн/$.

То есть за неделю курс вырос на 3-8 коп.

Какие факторы влияли на курс на неделе 5-11 февраля

Как объясняет руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль в комментарии Delo.ua, на прошлой неделе ситуация на валютном рынке была достаточно прогнозируемой, поскольку недавно Евросоюз принял положительное решение по финансированию Украины. Речь идет о сумме в 50 млрд евро, которая будет предоставляться в течение 2024-2027 годов.

"Эта новость добавила комфорта, поскольку в последующие годы наша финансовая система будет получать существенную внешнюю поддержку. Так что сможем уверенно пройти этот период. Если в дальнейшем будет положительное решение США о продлении финансирования Украины, считаю, что финансовые вопросы будут закрыты в положительном смысле на ближайшие два года" ", – говорит Крахмал.

Все это положительно повлияло на ожидания и спрос как на безналичном, так и на наличном рынках. В результате:

на прошлой неделе на межбанке курс снизился с уровня 37,90 до диапазона 37,45-65 грн/$.

на наличном рынке котировки тоже успокоились и торговались на уровне 37,5-38 грн/$.

Согласен с такими оценками и финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Эксперт отметил в комментарии Delo.ua, что сейчас на межбанке предложение валюты со стороны клиентов банков превышает спрос на валюту. Такая ситуация достаточно устойчива с конца января, поэтому позволяет НБУ снизить валютные интервенции. Таким образом, снижается нагрузка на золотовалютные резервы.

"Но несмотря на профицит валюты на рынке, на межбанке гривна не укрепляется ниже 37,5 грн за доллар, что указывает на то, что для НБУ такой курс неприемлем. Итак, сейчас 37,5 грн/$ будет выступать нижним пределом курсового диапазона", – говорит эксперт.

По его словам, наличный рынок также двигается в фарватере межбанка, так что на прошлой неделе наблюдалось незначительное снижение до 38 грн за доллар. Таким образом, спрэд между безналичным и наличным курсами уменьшился, что указывает на улучшение баланса рынка.

"При этом основное событие недели – смена в руководстве армией – практически не повлияли на рынок. Это значит, что НБУ четко держит все в своих руках", – говорит Шевчишин.

Какой курс стоит ожидать на неделе 12-18 февраля

Юрий Крохмаль считает, что на следующей неделе валютный рынок должен оставаться более или менее стабильным. Возможно даже будет наблюдаться определенное удешевление курса по мере того, как спрос будет снижаться.

"Негативно могут повлиять новости о ситуации на фронте или политические новости. Логично, что в таких случаях люди могут начать нервничать и покупать валюту. Как результат, курс может расти. Но такие курсовые всплески, скорее всего, могут быть одномоментными. Когда ситуация становится определенной, курс возвращается в привычный коридор", – объясняет банкир.

На следующей неделе курс на валютном рынке может находиться в диапазоне:

на межбанке – на уровне 37,45-65 грн/$;

на наличном – в пределах 37,50-38,00 грн/$.

Какие факторы будут влиять на курс в ближайшие недели

По мнению Шевчишина, новая неделя для валютного рынка должна пройти стабильно, поскольку нет факторов, которые могут расшатать ситуацию. В ближайшие недели здоровье гривни будет зависеть от иностранных факторов. В частности, речь идет о решениях США.

"Если в США пройдет положительное голосование в пользу продолжения финансирования Украины, эта новость может придать сильный импульс для нацвалюты, в результате чего курс доллара может снизиться ниже 37,5 грн. Но пока ожидания призрачны. Чтобы избежать проблем, Украина уже готовит план Б." Согласно данным Bloomberg, этот план будет обсуждаться и согласовываться на встрече с МВФ в марте". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Также Шевчишин уверен, что нужно следить за шагами нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, поскольку эти новости могут влиять на валютный рынок как спекулятивная составляющая.

"За январь-2023 украинцы купили рекордный за 11 лет объем наличной валюты - $1,103 млрд. Сейчас, в условиях курсовой стабилизации, страсти успокоились, но курс может снова начать колебания. Однако у НБУ есть полный арсенал инструментов для стабилизации рынка", - уверен Шевчишин.

Также эксперт отмечает, что отрицательным фактором для курса может стать очередной этап блокирования украинской границы поляками: "Однако на недельную динамику эти действия не повлияют".