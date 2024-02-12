Курс на екваторі. Гривня має всі шанси втримати рівновагу

Минулого тижня офіційний курс НБУ виріс лише на одну копійку, але коливання були на рівні 6 копійок. Це значить, що 5 лютого долар коштував 37,56 грн, а 9 лютого він досяг позначки у 36,57 грн. За цей період найбільш високим значенням можна вважати курс у 37,62 грн/$. Такі валютні зміни експерти називають логічними через схвалення ЄС фінансування для України та зміну керівництва в нашій армії. Як все це вплине на курс нацвалюти, читайте в щотижневому валютному огляді Delo.ua.

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Як змінювався курс на міжбанку та готівковому ринку

Минулого тижня НБУ проводив звичні валютні інтервенції, але їх об’єм впав в 2-3 рази у порівнянні із січнем. Зокрема, регулятор:

купив $0,8 млн.

продав $201,2 млн.

Таким чином, резерви Нацбанку зменшились на $200,4 млн.

За даними "Укрдилинг", на міжбанку курс змінювався так:

5 лютого торги відбулися у межах 37,58-37,61 грн/$.

9 лютого коливання дійшли до рівня 37,74-37,76 грн/$.

Таким чином, за цей період курс виріс на 15-16 коп.

А на готівковому ринку, за даними finance.ua, ситуація була такою:

5 лютого долар можна було купити та продати в коридорі 37,52-38,07 грн/$.

9 лютого бакс торгувався в коридорі 37,60-38,10 грн/$.

Тобто, за тиждень курс виріс на 3-8 коп.

Які фактори впливали на курс на тижні 5-11 лютого

Як пояснює керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль в коментарі Delo.ua, минулого тижня ситуація на валютному ринку була доволі прогнозованою, оскільки нещодавно Євросоюз прийняв позитивне рішення щодо фінансування України. Мова йде про суму у 50 млрд євро, яка буде надаватися упродовж 2024-2027 років.

"Ця новина додала комфорту, оскільки наступні роки наша фінансова система буде отримувати суттєву зовнішню підтримку. Тож зможемо впевнено пройти цей період. Якщо надалі буде позитивне рішення США щодо продовження фінансування України, вважаю, що фінансові питання будуть закриті в позитивному сенсі на найближчі два роки", - говорить Крохмаль.

Все це позитивно вплинуло на очікування та на попит як на безготівковому, так і на готівковому ринках. В результаті:

минулого тижня на міжбанку курс знизився з рівня 37,90 до діапазону 37,45-65 грн/$.

на готівковому ринку котирування теж заспокоїлись та торгувались на рівні 37,5-38 грн/$.

Згоден з такими оцінками й фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Експерт відмітив в коментарі Delo.ua, що зараз на міжбанку пропозиція валюти із боку клієнтів банків перевищує попит на валюту. Така ситуація досить стійка з кінця січня, тож дозволяє НБУ знизити валютні інтервенції. Таким чином знижується навантаження на золотовалютні резерви.

"Але незважаючи на профіцит валюти на ринку, на міжбанку гривня не зміцнюється нижче 37,5 грн за долар, що вказує на те, що для НБУ такий курс є неприйнятним. Отже, зараз 37,5 грн/$ виступатиме нижньою межею курсового діапазону", - каже експерт.

За його словами, готівковий ринок також рухається у фарватері міжбанку, тож минулого тижня спостерігалося незначне зниження до 38 грн за долар. Таким чином, спред між безготівким та готівковим курсами зменшився, що вказує на поліпшення балансу ринку.

"При цьому основна подія тижня - зміна в керівництві армією - практично не вплинули на ринок. Це значить, що НБУ чітко тримає усе у своїх руках", - говорить Шевчишин.

На який курс варто очікувати на тижні 12-18 лютого

Юрій Крохмаль вважає, що наступного тижня валютний ринок має залишатися більш-менш стабільним. Можливо, навіть буде спостерігатися певне здешевлення курсу по мірі того, як попит буде знижуватись.

"Негативно можуть вплинути новини про ситуацію на фронті або політичні новини. Логічно, що в таких випадках люди можуть почати нервувати та купувати валюту. Як результат, курс може дещо зростати. Але такі курсові сплески, скоріш за все, можуть бути одномоментними. Коли ситуація стає визначеною, курс повертається у звичний коридор", - пояснює банкір.

Тож наступного тижня курс на валютному ринку може знаходитися в діапазоні:

на міжбанку – на рівні 37,45-65 грн/$;

на готівковому – в межах 37,50-38,00 грн/$.

Які фактори впливатимуть на курс найближчі тижні

На думку Шевчишина, новий тиждень для валютного ринку має пройти стабільно, оскільки немає чинників, які можуть розхитати ситуацію. Загалом найближчими тижнями здоров’я гривні буде залежати від іноземних чинників. Зокрема, мова йде про рішення США.

"Якщо в США пройде позитивне голосування на користь продовження фінансування України, ця новина може надати сильний імпульс для нацвалюти, внаслідок чого курс долара може знизитися нижче 37,5 грн. Але поки що очікування примарні. Щоб уникнути проблем, Україна вже готує план Б. Згідно з даними Bloomberg, цей план обговорюватиметься і погоджуватиметься на зустрічі з МВФ у березні". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Також Шевчишин впевнений: треба слідкувати за кроками нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, оскільки ці новини можуть впливати на валютний ринок як спекулятивна складова.

"За січень-2023 українці купили рекордний за 11 років обсяг готівкової валюти – $1,103 млрд. Зараз, в умовах курсової стабілізації, пристрасті заспокоїлись, але курс може знову розпочати коливання. Однак НБУ має повний арсенал інструментів для стабілізації ринку", - впевнений Шевчишин.

Також експерт зазначає, що негативним фактором для курсу може стати черговий етап блокування українського кордону поляками: "Проте на тижневу динаміку ці дії не вплинуть".