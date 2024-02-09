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Категорія
Фінанси
Дата публікації

НБУ запропонував заборонити роботу кас, які не облаштовані системами відеоконтролю

відеокамера, видеокамера
Фото: Depositphotos

Національний банк України виніс для громадського обговорення пропозицію щодо оновлення порядку організації касової роботи та захисту приміщень фінансових установ.

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Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, в НБУ пропонують облаштувати системами технологічного відеоконтролю приміщення фінустанов, де здійснюються касові операції. Мова йде про банки та юридичні особи, які отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з оброблення та зберігання готівки.

У Нацбанку зазначають, що такий захід дасть можливість підвищити якість внутрішнього контролю – як з боку банків та юросіб, так і з боку НБУ, за проведенням касової роботи. А також під час здійснення перевірок банків стосовно дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Згідно з повідомленням, для цього передбачається:

  • встановити заборону на виконання касових операцій у разі недотримання вимог облаштування системами технологічного відеоконтролю; 
  • визначити вимоги до облаштування приміщень системами технологічного відеоконтролю; 
  • врегулювати питання щодо порядку надання інспекційній групі Національного банку відеоматеріалів з систем технологічного відеоконтролю в разі їх упровадження.

Для надання можливості банкам та юридичним особам належним чином підготуватися до виконання зазначених вимог, буде передбачено певний перехідний період до набрання чинності постановою після її прийняття Правлінням Національного банку. Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

У Нацбанку зазначили, що зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 19 лютого 2024 року за визначеною формою.

Нагадаємо, у 2022 році НБУ зобов'язав небанківські фінустанови та поштові оператори, що займаються обміном валюти, робити це з обов'язковим застосуванням систем технологічного відеоконтролю за обслуговуванням клієнтів.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко