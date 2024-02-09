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НБУ предложил запретить работу касс, не обустроенных системами видеоконтроля
Национальный банк Украины вынес для общественного обсуждения предложение об обновлении порядка организации кассовой работы и защите помещений финансовых учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Так, в НБУ предлагают обустроить системами технологического видеоконтроля помещение финучреждений, где совершаются кассовые операции. Речь идет о банках и юридических лицах, которые получили лицензию на осуществление операций с наличными деньгами и осуществляют деятельность по обработке и хранению наличных денег.
В Нацбанке отмечают, что такая мера позволит повысить качество внутреннего контроля – как со стороны банков и юрлиц, так и со стороны НБУ, за проведением кассовой работы. А также при проведении проверок банков относительно соблюдения ими требований законодательства по финансовому мониторингу и валютному законодательству.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Согласно сообщению, для этого предполагается:
- установить запрет на выполнение кассовых операций при несоблюдении требований устройства системами технологического видеоконтроля;
- определить требования к устройству помещений системами технологического видеоконтроля;
- урегулировать вопрос о порядке предоставления инспекционной группе Национального банка видеоматериалов из систем технологического видеоконтроля в случае их внедрения.
Для предоставления возможности банкам и юридическим лицам должным образом подготовиться к выполнению указанных требований, будет предусмотрен определенный переходный период до вступления в силу постановления после его принятия Правлением Национального банка. Ознакомиться с материалами для обсуждения можно по ссылкам:
- проект постановления Национального банка Украины "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам наличного обращения";
- анализ регуляторного воздействия проекта постановления;
- сравнительная таблица.
В Нацбанке отметили, что замечания и предложения по проекту принимаются до 19 февраля 2024 года по определенной форме.
Напомним, в 2022 году НБУ обязал небанковские финучреждения и почтовые операторы, занимающиеся обменом валюты, делать это с обязательным применением систем технологического видеоконтроля за обслуживанием клиентов.
Фото: ua.depositphotos.com