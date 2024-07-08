Летний дрейф. Почему валютный курс стабилизировался и как долго это продлится?

В июле курсовые всплески сменились затишьем. Котировки находятся вблизи 40 грн/долл. Такое спокойствие, скорее всего, сохранится до августа месяца включительно.

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Курс гривны вот уже почти месяц находится в боковом движении. После того, как в начале июня наличный курс перешагнул отметку в 40 грн/долл., валютный рынок осваивается в новых границах – 40-41 грн/долл. При этом официальный курс (он же курс межбанка) максимально приблизился к наличному.

"Основные валютные изменения происходят в рамках новых «постмайских" коридоров. Курс не опускается ниже 40 грн, но основные колебания происходят в ситуативном узком диапазоне 40,4-40,7 грн. Кроме того, девальвация гривны остановилась», – рассказывает Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства банка «Глобус».

Политика Национального банка по внедрению курсовой гибкости и отказу от множественности курсов приносит все более ощутимые результаты. Но в ближайший месяц резких движений рынка ожидать не стоит.

Есть время на передышку

В пользу того, что на валютном рынке наступило временное затишье, свидетельствуют несколько маркеров.

В июне по сравнению с маем сократился объем валютных операций физических лиц. Продажа валюты уменьшилась на 7% до 1,48 млрд долл., покупка – на 6,7% до 2,46 млрд долл.

"После рекордного объема чистой покупки валюты населением в мае (0,97 млрд долл.) спрос на наличную валюту в течение июня постепенно сократился до 0,88 млрд долл. до уровня января 2024 года", – объясняет Григорий Кукуруза, экономист Ukraine Economic Outlook.

Наметилось падение активности и на межбанке. Если в мае НБУ потратил на интервенции 3,1 млрд долл., то в июне – 2,99 млрд долл. Объем операций клиентов на межбанковском рынке тоже сократился: покупка валюты – на 11% до 5,6 млрд долл., продажа – на 10,6% до 4,2 млрд долл.

Покупатели и продавцы (особенно крупные, на межбанке) заняли выжидательную позицию, которая связана с предстоящими фискальными решениями, которые озвучили депутаты и Кабинет министров (повышение налогов), а также с ситуацией вокруг украинского суверенного долга, на реструктуризацию которого внешние кредиторы пока на согласились.

Девальвация – осенью. Опять

Дополнительную поддержку валютному рынку в краткосрочной перспективе обеспечат очередные финансовые "вливания" из-за рубежа, которые поступили в конце июня.

"Украина получила 27 июня 1,9 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility, а 28 июня МВФ согласовал выделение 2,2 млрд долл. в рамках четвертого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF)", – уточняет Григорий Кукуруза.

Наряду с этим выравнивается приток выручки от экспорта, который за 1-е полугодие 2024 года догнал объемы аналогичного периода 2023 года и составил 19,5 млрд долл.

"Экспортная выручка как средство накопления международных валютных резервов позволяет НБУ в зависимости от обстоятельств проводить более вариативную политику на межбанке", – объясняет Тарас Лесовой.

Иными словами, запаса прочности пока что хватает, чтобы курсовая ситуация оставалась стабильной до начала и даже середины августа. А вот потом не исключено, что курс будет реагировать на усиление отрицательных тенденций.

Это неопределенность с погашением внешних долгов (только в сентябре Украине предстоит выплатить около 177 млрд грн или более 4,4 млрд долл.), нарастание инфляционных настроений и последствия разрушений энергетической инфраструктуры, которые проявят себя в полной мере и приведут к росту затрат бизнеса.