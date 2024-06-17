Спрос упал – гривна укрепилась. Что будет с валютным курсом до конца июня?

В июне валютный рынок успокоился на фоне сокращения спроса и действий НБУ. Скорее всего, в ближайший месяц курс останется около рубежа 41 грн/долл.

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Валютный рынок продолжает осваивать новый диапазон от 40 грн/долл. до 41 грн/долл. После того, как в начале июня наличный курс достиг пиковой отметки на уровне 41,1 грн/долл., в течение первой недели лета национальная валюта укрепилась до 40,7 грн/долл., а затем курс снова вырос до 41 грн/долл.

Эксперты считают, что до конца месяца рынок будет более-менее стабилен. Этому поспособствуют такие факторы как снижение спроса на валюту, приток финансирования из-за рубежа и действия НБУ по сдерживанию сильных курсовых колебаний.

Рынок нашел точку равновесия. Надолго ли?

Одна из главных причин выравнивания валютного курса в июне – уменьшение спроса на валюту, всплеск которого был связан с введением новой порции валютных послаблений.

Резкий рост спроса в конце мая был вызван валютной либерализацией, в результате которой возможность покупки валюты получили импортеры услуг, нерезиденты для вывода части дивидендов и резиденты для погашения процентов по кредитам. Кроме того, к покупкам подключилось и население. Андрей Шевчишин финансовый аналитик

По итогам мая украинцы купили валюты на 1 млрд долл. больше чем продали, отрицательное сальдо клиентских операций на межбанковском рынке достигло отметки 1,5 млрд долл., а НБУ для покрытия дефицита осуществил в течение мая интервенции на более чем 3 млрд долл.

Нервозности рынку добавило заявление НБУ о том , что на завершение первого этапа валютной либерализации может потребоваться около 5,5 млрд долл. По сути, речь идет об ожидаемом оттоке валюты на эту сумму, что станет еще одним фактором ослабления гривны.

С приходом июня ажиотаж поутих, а действия Нацбанка позволили сгладить движение курса. В течение 3-7 июня НБУ потратил на интервенции на межбанке 695 млн грн, а на неделе 10-14 июня – еще почти 900 млн грн.

Позитивным сигналом можно считать решение НБУ снизить с 14 июня учетную ставку с 13,5% до 13%. Комментируя этот шаг, Нацбанк в очередной раз подтвердил свою готовность "покрывать структурный дефицит валюты" и «сглаживать чрезмерные курсовые колебания».

Денег будет больше, но девальвации не избежать

Новости о дальнейших планах по финансированию Украины, в том числе за счет замороженных российских активов, тоже вселили в рынок определенную долю оптимизма.

В пользу стабилизации курса однозначно играет то, что после перерыва с поступлением денег извне – в мае было выделено лишь 20 млн долл., до конца июня Украина должна получить 2,2 млрд долл. от МВФ и 1,9 млрд долл. от ЕС. Также многие страны-партнеры пообещали посодействовать восстановлению энергосистемы.

"Но самым главным позитивом является согласование синдицированного кредита Украине в объеме 50 млрд долл. в счет прибыли от замороженных российских активов. Предварительно, по данному кредиту нет ограничений по целевому использованию", – уточняет Андрей Шевчишин.

Вдобавок к этому объемы внешней торговли приблизились к довоенным показателям накануне февраля 2022 года. По данным Минэкономики, поступления от экспорта в мае составили 3,34 млрд долл., а с начала 2024 года – 16,8 млрд долл., что на 2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Это дает надежду на рост валютной выручки, приток которой позволяет поддержать гривну и курс.

В то же время, остаются нерешенными вопросы по внутренним бюджетным поступлениям, за счет которых обеспечивается финансирование военных расходов. По разным оценкам, в госбюджете на 2024 год не хватает 300-400 млрд грн.

"Именно поэтому Украина ищет дополнительные источники поступлений, в том числе через усиление администрирования и повышение налогов. Девальвация гривны также выступает инструментом увеличения гривневых доходов, поскольку позволяет конвертировать валюту по более высокому курсу", – считает Андрей Шевчишин.

Впрочем, до конца июня курс с большой вероятностью удержится вблизи отметки 41 грн/долл. Благодаря внешнему финансированию платежный баланс в июне будет положительным, а готовность НБУ продолжать интервенции позволит избежать ценовых перекосов на межбанке.