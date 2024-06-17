Попит впав – гривня зміцнилася. Що буде із валютним курсом до кінця червня?

У червні валютний ринок заспокоївся на тлі скорочення попиту та дій НБУ. Швидше за все, найближчого місяця курс залишиться біля рубежу 41 грн/дол.

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Валютний ринок продовжує освоювати новий діапазон від 40 грн/дол. до 41 грн/дол. Після того, як на початку червня готівковий курс досягнув пікової позначки на рівні 41,1 грн/дол., протягом першого тижня літа національна валюта зміцнилася до 40,7 грн/дол., а потім курс знову зріс до 41 грн/дол.

Експерти вважають, що до кінця місяця ринок буде більш-менш стабільним. Цьому сприяють такі чинники, як зниження попиту на валюту, приплив фінансування з-за кордону та дії НБУ зі стримування ситуативних курсових коливань.

Ринок знайшов точку рівноваги. Чи надовго?

Одна з головних причин вирівнювання валютного курсу у червні – зменшення попиту на валюту, сплеск якого був пов'язаний із запровадженням нової порції валютних послаблень.

Різке зростання попиту наприкінці травня було викликане валютною лібералізацією, внаслідок якої можливість купівлі валюти отримали імпортери послуг, нерезиденти для виведення частини дивідендів та резиденти для погашення відсотків за кредитами. Крім того, до покупок підключилося і населення. Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

За підсумками травня українці купили валюти на 1 млрд дол. більше, ніж продали, негативне сальдо клієнтських операцій на міжбанківському ринку досягло позначки 1,5 млрд дол., а НБУ для покриття дефіциту здійснив протягом травня інтервенції на більш ніж 3 млрд дол.

Нервовості ринку додала заява НБУ про те , Що на завершення першого етапу валютної лібералізації може знадобитися близько 5,5 млрд дол. По суті, йдеться про очікуваний відтік валюти на цю суму, що стане ще одним фактором ослаблення гривні.

З приходом червня ажіотаж вщух, а дії Нацбанку дозволили згладити рух курсу. Протягом 3-7 червня НБУ витратив на інтервенції на міжбанку 695 млн. грн., а на тижні 10-14 червня – ще майже 900 млн. грн.

Позитивним сигналом можна вважати рішення НБУ з 14 червня знизити облікову ставку з 13,5% до 13%. Коментуючи цей крок, Нацбанк вкотре підтвердив свою готовність "покривати структурний дефіцит валюти" та "згладжувати надмірні курсові коливання".

Грошей буде більше, але девальвації не уникнути

Новини щодо подальших планів фінансування України, у тому числі за рахунок заморожених російських активів, теж вселили в ринок певну частку оптимізму.

На користь стабілізації курсу однозначно грає те, що після перерви з надходженням грошей ззовні – у травні було виділено лише 20 млн дол., до кінця червня Україна має отримати 2,2 млрд дол. від МВФ та 1,9 млрд дол. від ЄС. Також багато країн-партнерів пообіцяли сприяти відновленню енергосистеми.

"Але найголовнішим позитивом є узгодження синдикованого кредиту Україні в обсязі 50 млрд дол. в рахунок прибутку від заморожених російських активів. Попередньо, за цим кредитом немає обмежень щодо цільового використання", – уточнює Андрій Шевчишин.

На додаток до цього обсяги зовнішньої торгівлі наблизилися до довоєнних показників, які були напередодні лютого 2022 року. За даними Мінекономіки, надходження від експорту у травні становили 3,34 млрд дол., а з початку 2024 року – 16,8 млрд дол., що на 2% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Це дає надію на зростання валютної виручки, приплив якої дозволяє підтримати гривню та курс.

Водночас залишаються невирішеними питання щодо внутрішніх бюджетних надходжень, за рахунок яких забезпечується фінансування військових видатків. За різними оцінками, у держбюджеті на 2024 рік не вистачає 300-400 млрд грн.

"Саме тому Україна шукає додаткові джерела надходжень, у тому числі через посилення адміністрування та підвищення податків. Девальвація гривні також є інструментом збільшення гривневих доходів, оскільки дозволяє конвертувати валюту за вищим курсом", – вважає Андрій Шевчишин.

Втім, до кінця червня курс з великою ймовірністю утримається поблизу позначки 41 грн/дол. Завдяки зовнішньому фінансуванню платіжний баланс у червні буде позитивним, а готовність НБУ продовжувати інтервенції дозволить уникнути цінових перекосів на міжбанку.