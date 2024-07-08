Літній дрейф. Чому валютний курс стабілізувався та як довго це триватиме?

У липні курсові сплески змінилися затишшям. Котирування знаходяться близько 40 грн/дол. Такий спокій, швидше за все, збережеться до серпня місяця включно.

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Курс гривні вже майже місяць перебуває в бічному русі. Після того, як на початку червня готівковий курс перевищив позначку 40 грн/дол., валютний ринок освоюється в нових межах – 40-41 грн/дол. При цьому офіційний курс (він же курс міжбанку) максимально наблизився до готівкового.

"Основні валютні зміни відбуваються у рамках нових "постравневих" коридорів. Курс не опускається нижче 40 грн., але основні коливання відбуваються у ситуативному вузькому діапазоні 40,4-40,7 грн. Крім того, девальвація гривні зупинилася", – розповідає Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства банку "Глобус».

Політика Національного банку щодо впровадження курсової гнучкості та відмови від множинності курсів приносить все більш відчутні результати. Але найближчого місяця різких рухів ринку не варто очікувати.

Є час, щоб перевести подих

На користь того, що на валютному ринку настало тимчасове затишшя, свідчать кілька маркерів.

У червні порівняно з травнем скоротився обсяг валютних операцій фізичних осіб. Продаж валюти зменшився на 7% до 1,48 млрд дол., купівля – на 6,7% до 2,46 млрд дол.

"Після рекордного обсягу чистої купівлі валюти населенням у травні (0,97 млрд дол.) попит на готівкову валюту протягом червня поступово скоротився до 0,88 млрд дол. до рівня січня 2024 року", – пояснює Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Economic Outlook.

Намітилося падіння активності й на міжбанку. Якщо у травні НБУ витратив на інтервенції 3,1 млрд дол., то в червні – 2,99 млрд дол. Обсяг операцій клієнтів на міжбанківському ринку також скоротився: купівля валюти – на 11% до 5,6 млрд дол., продаж – на 10,6% до 4,2 млрд дол.

Покупці та продавці (особливо великі, на міжбанку) зайняли вичікувальну позицію, яка пов'язана з майбутніми фіскальними рішеннями, які озвучили депутати та Кабінет міністрів (підвищення податків), а також із ситуацією навколо українського суверенного боргу, на реструктуризацію якого зовнішні кредитори поки що не погодилися.

Девальвація – восени. Знову

Додаткову підтримку валютному ринку в короткостроковій перспективі забезпечать чергові фінансові "вливання" з-за кордону, що надійшли наприкінці червня.

"Україна отримала 27 червня 1,9 млрд євро від ЄС у рамках Ukraine Facility, а 28 червня МВФ узгодив виділення 2,2 млрд дол. у рамках четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF)", – уточнює Григорій Кукуруза.

Поряд з цим вирівнюється приплив виручки від експорту, який за перше півріччя 2024 року наздогнав обсяги аналогічного періоду 2023 року і склав 19,5 млрд дол.

"Експортний виторг як засіб накопичення міжнародних валютних резервів дозволяє НБУ залежно від обставин проводити більш варіативну політику на міжбанку", – пояснює Тарас Лєсовий.

Іншими словами, запасу міцності поки що вистачає, щоб курсова ситуація залишалася стабільною до початку і навіть середини серпня. А ось потім не виключено, що курс реагуватиме на посилення негативних тенденцій.

Це невизначеність із погашенням зовнішніх боргів (тільки у вересні Україна має виплатити близько 177 млрд грн або більше 4,4 млрд дол.), наростання інфляційних настроїв та наслідки руйнувань енергетичної інфраструктури, які виявлять себе повною мірою і призведуть до зростання витрат бізнесу.