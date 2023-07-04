На рынке ОВГЗ общая доля банков составляет 37,66% от объема ценных бумаг в обращении – эксперт

Сейчас банковские учреждения активно покупают облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), поэтому их доля на рынке ценных бумаг составила 37,66% или 547,27 млрд. грн. от обращения. Об этом руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко рассказал изданию Delo.ua в эксклюзивном комментарии.

По словам Величко, модели сотрудничества банков с ОВГЗ достаточно разные. В частности, консервативные банки, а также банки, у которых отсутствуют специалисты по ОВГЗ, обычно покупают небольшой объем и держат его до погашения. Они зарабатывают на полученных процентах по ОВГЗ и классическим депозитам, которые предлагают населению.

"Больше крупные банки и банки с большим штатом специалистов, как правило, не только держат бумаги до погашения, но и активно торгуют ими с участниками рынка, зарабатывая еще на таких торгах", – объясняет эксперт.

Андрей Величко отмечает, что если банки активно скупают бумаги, в этом тренде пока нет ничего плохого для рынка ОВГЗ. Это просто цепочка последствий, основой которых является война:

большая инфляция с начала войны за счет уничтоженного бизнеса и разорванных цепей поставок;

высокая учетная ставка для удержания инфляции в разумных коридорах и необходимость сдержать обесценивание гривни;

высокие доходности по ОВГЗ;

отсутствие бизнеса, готового брать кредиты по ставке 25%.

"Когда будут уменьшаться инфляция, учетная ставка и доходность по ОВГЗ, банки больше будут смотреть не в сторону ОВГЗ, а в сторону кредитования населения и юридических лиц", - говорит Андрей Величко.

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