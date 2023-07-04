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Фінанси
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На ринку ОВДП загальна доля банків складає 37,66% від обсягу цінних паперів в обігу - експерт

Банки активно купують ОВДП. Джерело: depositphotos.com
Банки активно купують ОВДП. Джерело: depositphotos.com

Зараз банківські установи активно купують облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), тому їх частка на ринку цінних паперів склала 37,66% або 547,27 млрд. грн від обігу. Про це керівник брокерського підрозділу ICU Андрій Величко розповів виданню Delo.ua в ексклюзивному коментарі. 

За словами Величко, моделі співпраці банків з ОВДП достатньо різні. Зокрема, консервативні банки, а також банки, у яких відсутні фахові спеціалісти з ОВДП, зазвичай купують невеликий об’єм та тримають його до погашення. Вони заробляють на отриманих відсотках за ОВДП та класичних депозитах, які пропонують населенню. 

"Більш великі банки та банки з великим штатом фахівців, як правило, не тільки тримають папери до погашення, але і активно торгують ними з учасниками ринку, заробляючи ще на таких торгах", - пояснює експерт.  

Андрій Величко зазначає: якщо банки активно скуповують папери, в цьому тренді наразі немає нічого поганого для ринку ОВДП. Це просто ланцюжок наслідків, основою причиною яких є війна:

  • велика інфляція з початку війни за рахунок знищеного бізнесу та розірваних ланцюгів поставок;
  • висока облікова ставка для утримання інфляції в розумних коридорах та необхідність стримати знецінення гривні;
  • високі дохідності за ОВДП;
  • відсутність бізнесу, який готовий брати кредити за ставкою 25%.

"Коли будуть зменшуватись інфляція, облікова ставка та дохідності за ОВДП, банки більше дивитимуться не в сторону ОВДП, а в сторону кредитування населення та юридичних осіб", - каже Андрій Величко. 

Раніше повідомлялося, НБУ посилив порядок репатріації нерезидентами відсотків за ОВДП: що зміниться.

Автор:
Христина Коновалова