НБУ посилив порядок репатріації нерезидентами відсотків за ОВДП: що зміниться

Національний банк України запровадив додаткові вимогу для репатріації нерезидентами процентного доходу отриманого за облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП).Тепер мінімальний безперервний строк володіння інвестором цим ОВДП становить не менш ніж останні 90 календарних днів поспіль до моменту отримання відсотків.

Про це 19 травня повідомила пресслужба НБУ.

"Це сприятиме запобіганню передчасній репатріації інвестицій іноземними інвесторами", – запевняють в НБУ.

Уточнений порядок проведення операцій, пов'язаних зі сплатою іноземним інвесторам відсотків за ОВДП, набирає чинності з 22 травня 2023 року.

В НБУ наголошують, що запровадили можливість репатріації коштів, одержаних від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня, "з метою створити стимули для нерезидентів реінвестувати отриману основну суму та накопичені гривневі кошти на первинному ринку ОВДП".

Водночас, раніше НБУ заявляв, що після 1 квітня 2023 року нерезиденти зможуть виводити як відсотки, так і основну суму після погашення. Регулятор розраховує, що це створить стимули для нерезидентів реінвестувати отриману основну суму та накопичені гривневі кошти в нові облігації, що сприятиме розвитку ринку держоблігацій та мінімізує ризики прямого фінансування дефіциту бюджету з боку НБУ.

Нагадаємо, що загалом на валютні рахунки уряду в Нацбанку в лютому надійшло 2,395 млрд доларів. 330,4 млн доларів було отримано від розміщення валютних облігацій ОВДП.

Водночас в лютому український Уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 570,4 млн доларів. З них 354 млн доларів було виплачено за обслуговування та погашення валютних ОВДП.