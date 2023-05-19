НБУ усилил порядок репатриации нерезидентами процентов по ОВГЗ: что изменится

Национальный банк Украины ввел дополнительные требования для репатриации нерезидентами процентного дохода полученного по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ). Теперь минимальный непрерывный срок владения инвестором этим ОВГЗ составляет не менее последних 90 календарных дней подряд до момента получения процентов.

Об этом 19 мая сообщила пресс-служба НБУ.

"Это будет способствовать предотвращению преждевременной репатриации инвестиций иностранными инвесторами", – уверяют в НБУ.

Уточненный порядок проведения операций, связанных с уплатой иностранным инвесторам процентов по ОВГЗ, вступает в силу с 22 мая 2023 года.

В НБУ отмечают, что ввели возможность репатриации средств, полученных от уплаты процентов по ОВГЗ после 1 апреля, "с целью создать стимулы для нерезидентов реинвестировать полученную основную сумму и накопленные гривневые средства на первичном рынке ОВГЗ".

В то же время ранее НБУ заявлял, что после 1 апреля 2023 года нерезиденты смогут выводить как проценты, так и основную сумму после погашения. Регулятор рассчитывает, что создаст стимулы для нерезидентов реинвестировать полученную основную сумму и накопленные гривневые средства в новые облигации, что будет способствовать развитию рынка гособлигаций и минимизирует риски прямого финансирования дефицита бюджета со стороны НБУ.

Напомним, что всего на валютные счета правительства в Нацбанке в феврале поступило 2,395 млрд долларов. 330,4 млн долларов было получено от размещения валютных облигаций ОВГЗ.

В феврале украинское Правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 570,4 млн долларов. Из них 354 млн. долларов было выплачено за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ.