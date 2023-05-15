Минфин не исключает снижение ставок по ОВГЗ, — Марченко

Снижение ставок по ОВГЗ — одна из задач Министерства финансов, но ведомство ориентируется на ситуацию на рынке и будет действовать в соответствии с изменениями.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью Forbes.

"Буквально три месяца назад была совсем другая риторика: "почему вы не повышаете ставки?", спрашивали меня. Конечно, для Минфина снижение ставок – одна из основных задач, потому что мы заинтересованы платить меньше за обслуживание наших долгов", — сказал министр.

В то же время, как он заметил, если существенно снижать ставки, министерство потеряет возможность заимствовать.

Он также отметил, что у Минфина есть конструктивный диалог с НБУ.

"Нацбанк перевел в бюджет большую сумму, 72 млрд грн. Мы с пониманием относимся к тому, что есть определенные процедуры и эти средства мы можем получить в бюджет только после утверждения годового аудированного отчета НБУ", - добавил министр.

Более подробно о ситуации на рынке ОВГЗ читайте в материале Delo.ua: "Нерезиденты разочаровались в ОВГЗ. Как НБУ пытается остановить отток денег иностранных инвесторов из украинских облигаций".