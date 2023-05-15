Мінфін не виключає зниження ставок за ОВДП, — Марченко

Зниження ставок за ОВДП — одне з завдань Міністерства фінансів, але відомство орієнтується на ситуацію на ринку і буде діяти відповідно до змін.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Forbes.

"Буквально три місяці тому була зовсім інша риторика: "чому ви не підвищуєте ставки?", запитували мене. Звичайно, для Мінфіну зниження ставок – одна з основних задач, бо ми зацікавлені платити менше за обслуговування наших боргів", — сказав міністр.

Водночас, як він зауважив, якщо суттєво знижувати ставки, то міністерство втратить можливість запозичувати.

Він також зауважив, що Мінфін має конструктивний діалог з НБУ.

"Нацбанк переказав у бюджет велику суму, 72 млрд грн. Ми з розумінням ставимося до того, що є певні процедури, і ці кошти ми можемо отримати в бюджет тільки після затвердження річного аудійованого звіту НБУ", - додав міністр.

Більш детально про ситуацію на ринку ОВДП читайте у матеріалі Delo.ua: "Нерезиденти розчарувалися в ОВДП. Як НБУ намагається зупинити відтік грошей іноземних інвесторів з українських облігацій".