Нерезиденты разочаровались в ОВГЗ. Как НБУ пытается остановить отток денег иностранных инвесторов из украинских облигаций

По итогам І квартала 2023 года дефицит госбюджета Украины составил более 220 млрд. грн. И это при том, что по словам председателя комитета Верховной Рады по бюджету Роксоланы Подласы, по итогам всего года "дыра" составит $40 млрд (ориентировочно 1,46 трлн грн).

Конечно, львиную сдолю по этой нехватке будут покрывать международные партнеры через предоставление кредитов и грантов. Например, по итогам года дефицит будет покрываться за счет $18 млрд (660 млрд грн) макрофинансовой помощи от ЕС, $10 млрд (366 млрд грн) от США и льготного кредитования МВФ, который уже ссудил Украине $2,7 млрд (100 млрд грн).

Но украинский госбюджет держится также и на кредиторах-нерезидентах, которые вкладывали средства, скупая облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Впрочем, с началом полномасштабной войны НБУ принял решение запретить им выводить доход (репатриация дивидендов), чтобы не допустить дисбаланса на валютном рынке.

Логика проста: когда нерезидент кредитует госбюджет через ОВГЗ, он заводит в Украину инвалюту, покупая под облигации гривну. Когда происходит погашение бумаг, инвестор, напротив, покупает иностранную валюту – доллар или евро – и выводит эти деньги за пределы нашей страны. А отток инвалюты из экономики, как известно, грозит девальвацией национальной валюты, чего очень остерегался НБУ.

Хотели все и сразу, но Нацбанк решил не торопиться

На прошлой неделе Нацбанк окончательно убедился, что преимущества от разрешения иностранцам работать на рынке ОВГЗ больше, чем угроз для валютного рынка, поэтому начал постепенно "откручивать гайки". Еще 22 марта НБУ заявил, что иностранные кредиторы смогут репатриировать за границу проценты (купонный доход) по ОВГЗ, полученные после 1 апреля 2023 года.

Хотя о возможности забирать средства от погашений пока речь не идет, первое послабление Нацбанк – после консультаций с Минфином и МВФ – все-таки сделал. "Вместо этого НБУ откладывает принятие аналогичного решения о возможности репатриировать основную сумму, вложенную во внутренние гособлигации, к существенному снижению рисков безопасности и макроэкономических", – заявил НБУ в своем официальном комментарии к решению о репатриации процентов по ОВГЗ.

Кроме того, Национальный банк дал иностранным кредиторам четко понять, что он нацелен на постепенное смягчение административных ограничений в перспективе и прилагает усилия по созданию соответствующих предпосылок. Но в любом случае нерезиденты ожидали, что регулятор позволит возвращать все средства по бумагам.

"Иностранцы были крайне разочарованы. И сейчас они пытаются купить ОВГЗ с максимальным уровнем купона, чтобы получить по крайней мере возможность выводить проценты. Вопрос не в сроках облигаций, а именно в доходности. Самая высокая доходность бывает на "коротких" ОВГЗ", – пояснил delo.ua специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Аналитики инвесткомпании ICU придерживаются такой же точки зрения. Они считают, что иностранцы перед решением Нацбанка рассчитывали на возможность в ближайшие месяцы репатриировать полученные от погашений ОВГЗ средства, для чего активно продавали более длинные ОВГЗ и покупали облигации преимущественно с погашением в апреле-мае этого года.

"Поскольку торговались снова больше всего облигации с погашением в феврале 2025 года, похоже, что часть нерезидентов решила искать альтернативные варианты вывода своих средств из гривневых ОВГЗ", – убеждены в компании.

Как изменилась структура держателей ОВГЗ и их портфели

По оценкам НБУ, объем уплаты процентов по ОВГЗ перед нерезидентами в период с 1 апреля и до конца этого года составит $120 млн (по официальному курсу – 4,4 млрд грн). Эта сумма может увеличиться в случае дополнительной покупки нерезидентами ОВГЗ с выплатой процентов после 1 апреля, но это не повлечет за собой значительное давление на международные резервы.

"Вместо этого Нацбанк рассчитывает, что возможность репатриации процентов создаст стимулы для нерезидентов реинвестировать полученную основную сумму и накопленные гривневые средства в новые облигации. Это будет способствовать развитию рынка гособлигаций в Украине", – говорится в официальном сообщении НБУ.

Также регулятор снова упоминает о своем желании не возвращаться к эмиссионному финансированию дефицита бюджета. Последнее, как известно, остается для макрофинансовой стабильности Украины одной из ключевых угроз. Латание "прорех" в бюджете не рыночными путями провоцирует по меньшей мере раздувание инфляции, которая и так достигла более 30% начала полномасштабной войны. А чтобы понять масштаб проблемы, стоит только посмотреть, как менялись держатели ОВГЗ с 24 февраля 2022 года.

По состоянию на 24.02.2022 стоимость находившихся в обращении ОВГЗ составила почти 1,016 трлн грн.

Банки – 51,65% (524,53 млрд грн);

НБУ – 30,53% (310,11 млрд грн);

Юрлица – 7,93% (80,55 млрд грн);

Нерезиденты – 7,36% (74,78 млрд. грн.);

Физлица – 2,51% (25,52 млрд грн).

На сегодняшний день объем ОВГЗ в обращении составил более 1,443 трлн грн.

НБУ – 48,3% (696,97 млрд грн);

Банки – 37,27% (537,8 млрд грн);

Юрлица – 7,81% (112,64 млрд грн);

Нерезиденты – 3,92% (56,55 млрд грн);

Физлица – 2,5% (36,07 млрд грн);

Территориальные общины – 0,22% (3,11 млрд грн).

Госгарантии не стали для иностранцев аргументом "за"

На фоне этих данных можно увидеть несколько тенденций. Во-первых, увеличение доли НБУ в ОВГЗ с трети почти до половины (с 310,11 млрд грн до 696,97 млрд грн – та же эмиссия); во-вторых, за время войны появился новый игрок – территориальные общины, судьба которых, правда, ничтожна; третье – из-за войны доля нерезидентов сократилась с 7,36% до 3,95% (на 18,23 млрд грн).

"Наверное, это сокращение происходило в течение всего времени войны. Отчасти происходило погашение, частично нерезиденты могли продавать ОВГЗ за пределами Украины за инвалюту. Иногда это было интересно локальным игрокам, которые эти облигации выкупали, что и приводило к изменению структуры держателей", – предполагает Сергей Фурса.



Но в любом случае, конечно, основная причина выхода нерезидентов из украинских ОВГЗ – война. И хотя государство предоставляет гарантии возврата средств по этим облигациям, это ситуацию особо не спасает. "Война создала тотальную неопределенность. Практически все эти ОВГЗ в гривне, поэтому вполне логично иностранцы видят для себя лучшим вариантом выход из них", – резюмирует эксперт.