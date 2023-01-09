На сколько доллар подорожал в Украине за 2022 год

По данным Национального банка, за 2022 год курс доллара США на наличном рынке Украины вырос на 47,7%. Об этом сообщило издание UBN.

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В целом за прошлый год объем продаж банками и пунктами обмена наличной валюты гражданам составил $12 224,7 млн. В свою очередь, физические лица купили $11 215,2 млн. Большинство сделок провели небанковские финансовые учреждения — продали населению $8 590,8 млн и купили $8 625 ,8 млн.

После систематического роста курса доллара США в Украине в октябре 2022 года валюта начала дешеветь. Падение сохранялось в течение трех месяцев. В декабре средний курс продаж наличного доллара в Украине снизился на 0,4% до 40,19 грн.

По состоянию на 9 января в обменниках средний курс доллара составляет 40,550/40,670 купля/продажа. Средний курс в банках – 40,300/40,750 грн за один доллар США.

Прогноз курса валют на вторую неделю 2023 года читайте в материале Delo.ua.