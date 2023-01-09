На скільки долар подорожчав в Україні за 2022 рік

За даними Національного банку, за 2022 рік курс долара США на готівковому ринку України зріс на 47,7%. Про це повідомило видання UBN.

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Загалом за минулий рік обсяг продажу банками та пунктами обміну готівкової валюти громадянам склав $12 224,7 млн. В свою чергу фізичні особи купили $11 215,2 млн. Більшість угод провели небанківські фінансові установи — продали населенню $8 590,8 млн і купили $8 625,8 млн.

Після систематичного зростання курсу долара США в Україні у жовтні 2022 року валюта почала дешевшати. Падіння зберігалося впродовж трьох місяців. У грудні середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 0,4% до 40,19 грн.

Станом на 9 січня в обмінниках середні курс долара становить 40,550/40,670 купівля/продаж. Середній курс в банках — 40,300/40,750 грн за один долар США.

Прогноз курсу валют на другий тиждень 2023 року читайте у матеріалі Delo.ua.