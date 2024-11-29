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Нацбанк планирует обновить процесс обработки банкнот гривны, изымаемых из обращения

Как изменятся нормы кассовой работы?
Изменится процесс обработки банкнот изымаемых из обращения. Фото: прессслужба НБУ.

Национальный банк Украины предлагает внести изменения в некоторые нормы, регулирующие порядок организации кассовой работы банками и проведение платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В частности, предполагается усовершенствовать процесс:

·          обработка банкнот гривны, которые изымаются из обращения и передаются НБУ ;

·          маркировка Нацбанком сопроводительных ярлыков к кассетам с банкнотами и коробкам с банкнотами (монетами).

  Также предлагается урегулировать вопросы, касающиеся технических возможностей оборудования банков, инкассаторских компаний и компаний по обработке наличных денег.

Соответствующие нормы содержит проект постановления Правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений в Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине", которое предлагается для общественного обсуждения.

  Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 7 декабря 2024 включительно.

Напомним, в октябре обновлен исторический рекорд объема "белых" торговых операций, проведенных с использованием регистраторов расчетных операций (РРО).

Автор:
Ольга Опенько