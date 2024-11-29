Нацбанк планує оновити процес оброблення банкнот гривні, які вилучаються з обігу

Національний банк України пропонує внести зміни до деяких норм, що регулюють порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. Про це інформує пресслужба регулятора.

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Зокрема, передбачається удосконалити процес:

· оброблення банкнот гривні, які вилучаються з обігу та передаються НБУ;

· маркування Нацбанком супровідних ярликів до касет з банкнотами та коробок з банкнотами (монетами).

Також пропонується врегулювати питання, що стосуються технічних можливостей обладнання банків, інкасаторських компаній та компаній з оброблення готівки.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні", що пропонується для громадського обговорення.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 7 грудня 2024 року включно.

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