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Нацбанк планує оновити процес оброблення банкнот гривні, які вилучаються з обігу

Як зміняться норми касової роботи?
Зміниться процес оброблення банкнот гривні, які вилучаються з обігу. Фото: пресслужба НБУ

Національний банк України пропонує внести зміни до деяких норм, що регулюють порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. Про це інформує пресслужба регулятора.

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Зокрема, передбачається удосконалити процес:

·         оброблення банкнот гривні, які вилучаються з обігу та передаються НБУ;

·         маркування Нацбанком супровідних ярликів до касет з банкнотами та коробок з банкнотами (монетами).

 Також пропонується врегулювати питання, що стосуються технічних можливостей обладнання банків, інкасаторських компаній та компаній з оброблення готівки.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні", що пропонується для громадського обговорення.

 Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 7 грудня 2024 року включно.

Delo.ua повідомляло, у жовтні оновлено історичний рекорд обсягу “білих” торговельних операцій, проведенихз використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Автор:
Ольга Опенько