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Нацбанк планує оновити процес оброблення банкнот гривні, які вилучаються з обігу
Національний банк України пропонує внести зміни до деяких норм, що регулюють порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. Про це інформує пресслужба регулятора.
Зокрема, передбачається удосконалити процес:
· оброблення банкнот гривні, які вилучаються з обігу та передаються НБУ;
· маркування Нацбанком супровідних ярликів до касет з банкнотами та коробок з банкнотами (монетами).
Також пропонується врегулювати питання, що стосуються технічних можливостей обладнання банків, інкасаторських компаній та компаній з оброблення готівки.
Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні", що пропонується для громадського обговорення.
Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 7 грудня 2024 року включно.
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