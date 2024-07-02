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Нацкомиссия по ценным бумагам добавила 12 компаний в список сомнительных инвестпроектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла в список ненадежных инвестиционных проектов еще 12 кейсов.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Отмечается, что общее количество позиций в этом перечне достигло 330 инвестпроектов.
В частности, среди последних в перечень сомнительных внесли следующие проекты:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- Bitcoin Minetrix
- F2Hash
- BitFuFu
- TEC Crypto
- BDSwiss
- FXCC
- Binarymate
- DAXBASE
- CENTOBOT
- BinBot PRO
- Forex Prop Firm (FPF)
- Коннект.
В НКЦБФР напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется.
Полный список проектов приведен на официальной веб-странице регулятора в разделе " Защита прав инвесторов ". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь " 10 признаками сомнительности инвестиционного проекта ", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.
На что обратить внимание инвесторам
По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:
- большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
- отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
- агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
- отсутствие физического кабинета;
- отсутствует аккредитация инвестора;
- подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
- отсутствие подписанных документов;
- настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
- сокрытие права собственности.
Последний реестр обновлялся 13 июня. Тогда НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов, которые могут иметь признаки мошенничества.