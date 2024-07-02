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Финансы
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Нацкомиссия по ценным бумагам добавила 12 компаний в список сомнительных инвестпроектов

инвестор
Фото: freepik.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла в список ненадежных инвестиционных проектов еще 12 кейсов.

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Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Отмечается, что общее количество позиций в этом перечне достигло 330 инвестпроектов.

В частности, среди последних в перечень сомнительных внесли следующие проекты:

  • Bitcoin Minetrix
  • F2Hash
  • BitFuFu
  • TEC Crypto
  • BDSwiss
  • FXCC
  • Binarymate
  • DAXBASE
  • CENTOBOT
  • BinBot PRO
  • Forex Prop Firm (FPF)
  • Коннект.

В НКЦБФР напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется.

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице регулятора в разделе " Защита прав инвесторов ". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь " 10 признаками сомнительности инвестиционного проекта ", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

На что обратить внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

  • большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
  • отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
  • агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
  • отсутствие физического кабинета;
  • отсутствует аккредитация инвестора;
  • подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
  • отсутствие подписанных документов;
  • настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
  • сокрытие права собственности.

Последний реестр обновлялся 13 июня. Тогда НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов, которые могут иметь признаки мошенничества.

Автор:
Светлана Манько