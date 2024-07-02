Нацкомиссия по ценным бумагам добавила 12 компаний в список сомнительных инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла в список ненадежных инвестиционных проектов еще 12 кейсов.

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Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Отмечается, что общее количество позиций в этом перечне достигло 330 инвестпроектов.

В частности, среди последних в перечень сомнительных внесли следующие проекты:

Bitcoin Minetrix

F2Hash

BitFuFu

TEC Crypto

BDSwiss

FXCC

Binarymate

DAXBASE

CENTOBOT

BinBot PRO

Forex Prop Firm (FPF)

Коннект.

В НКЦБФР напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется.

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице регулятора в разделе " Защита прав инвесторов ". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь " 10 признаками сомнительности инвестиционного проекта ", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

На что обратить внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);

отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);

агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);

отсутствие физического кабинета;

отсутствует аккредитация инвестора;

подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;

отсутствие подписанных документов;

настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;

сокрытие права собственности.

Последний реестр обновлялся 13 июня. Тогда НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов, которые могут иметь признаки мошенничества.