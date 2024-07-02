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Нацкомісія з цінних паперів додала 12 компаній до списку сумнівних інвестпроєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
Зазначається, що загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 330 інвестпроєктів.
Зокрема, серед останніх до переліку сумнівних внесли такі проєкти:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- Bitcoin Minetrix
- F2Hash
- BitFuFu
- TEC Crypto
- BDSwiss
- FXCC
- Binarymate
- DAXBASE
- CENTOBOT
- BinBot PRO
- Forex Prop Firm (FPF)
- Connext.
У НКЦПФР нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.
Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці регулятораї в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.
На що звернути увагу інвесторам
За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:
- великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%);
- відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій);
- агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо);
- відсутність фізичного офісу;
- відсутня акредитація інвестора;
- підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;
- відсутність підписаних документів;
- настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих;
- приховування права власності.
Востаннє реєстр оновлювався 13 червня. Тоді НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів, які можуть мати ознаки шахрайства.