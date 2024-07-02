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Фінанси
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Нацкомісія з цінних паперів додала 12 компаній до списку сумнівних інвестпроєктів

інвестор
Фото: freepik.com

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів. 

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Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Зазначається, що загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 330 інвестпроєктів.

Зокрема, серед останніх до переліку сумнівних внесли такі проєкти:

  • Bitcoin Minetrix
  • F2Hash
  • BitFuFu
  • TEC Crypto
  • BDSwiss
  • FXCC
  • Binarymate
  • DAXBASE
  • CENTOBOT
  • BinBot PRO
  • Forex Prop Firm (FPF)
  • Connext.

У НКЦПФР нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.

Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці регулятораї в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.

На що звернути увагу інвесторам

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

  • великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%); 
  • відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій); 
  • агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо); 
  • відсутність фізичного офісу; 
  • відсутня акредитація інвестора; 
  • підозрілі або неперевірені біографії менеджерів; 
  • відсутність підписаних документів; 
  • настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих; 
  • приховування права власності.

Востаннє реєстр оновлювався  13 червня. Тоді НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів, які можуть мати ознаки шахрайства.

Автор:
Світлана Манько