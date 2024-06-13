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- Фондові ринки
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НКЦПФР додала 14 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів, які можуть мати ознаки шахрайства.
Про це повідомила пресслужба Комісії.
- Gerchik & Co Stocks – https://gerchik-stocks.com/ https://gerchikco.market/
- Finteria – https://finteria.pro/ru/
- Investizo – https://investizo.com/ru
- LiquidityX – https://www.liquidityx.com/eu/ru/
- ActivTrades – https://www.activtrades.com/ru
- LCG – https://www.lcg.com/int/ru/
- PaxForex – https://ru.paxforex.org/
- SFCRYPTO – https://sfcrypto.cc/
- BITDEER – https://www.bitdeer.com/ru
- AST MINING – https://astmining.net/
- ForexMart – https://theforexmart.com/ru
- Tradeview Financial Markets SAC – https://www.tradeviewlatam.com/ru/
- PO TRADE – https://po.trade/uk
- Trust Capital – https://trustcapitaltc.eu/
Зазначається, що повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.
"Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", - йдеться в повідомленні НКЦПФР.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
На що звернути увагу інвесторам
За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:
- великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%);
- відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій);
- агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо);
- відсутність фізичного офісу;
- відсутня акредитація інвестора;
- підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;
- відсутність підписаних документів;
- настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих;
- приховування права власності.
Востаннє реєстр оновлювався 15 травня - до нього додали 24 кейсів, а перед цим оновлення було 19 квітня – в нього було додано 14 кейсів.
Фото: ua.depositphotos.com