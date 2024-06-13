НКЦПФР додала 14 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів, які можуть мати ознаки шахрайства.

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Про це повідомила пресслужба Комісії.

Зазначається, що повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.

"Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", - йдеться в повідомленні НКЦПФР.

На що звернути увагу інвесторам

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%);

відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій);

агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо);

відсутність фізичного офісу;

відсутня акредитація інвестора;

підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;

відсутність підписаних документів;

настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих;

приховування права власності.

Востаннє реєстр оновлювався 15 травня - до нього додали 24 кейсів, а перед цим оновлення було 19 квітня – в нього було додано 14 кейсів.

Фото: ua.depositphotos.com