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НКЦБФР добавила 14 кейсов в список сомнительных инвестиционных проектов
НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов, которые могут иметь признаки мошенничества.
Об этом сообщила пресс-служба Комиссии.
- Gerchik & Co Stocks – https://gerchik-stocks.com/ https://gerchikco.market/
- Finteria – https://finteria.pro/ru/
- Investizo – https://investizo.com/ru
- LiquidityX – https://www.liquidityx.com/eu/ru/
- ActivTrades – https://www.activtrades.com/ru
- LCG – https://www.lcg.com/int/ru/
- PaxForex – https://ru.paxforex.org/
- SFCRYPTO – https://sfcrypto.cc/
- BITDEER – https://www.bitdeer.com/ru
- AST MINING – https://astmining.net/
- ForexMart – https://theforexmart.com/ru
- Tradeview Financial Markets SAC – https://www.tradeviewlatam.com/ru/
- PO TRADE – https://po.trade/ru
- Trust Capital – https://trustcapitaltc.eu/
Отмечается, что полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.
"В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется", - говорится в сообщении НКЦБФР.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
На что обратить внимание инвесторам
По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:
- большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
- отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
- агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
- отсутствие физического кабинета;
- отсутствует аккредитация инвестора;
- подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
- отсутствие подписанных документов;
- настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
- сокрытие права собственности.
Последний реестр обновлялся 15 мая - в него добавили 24 кейсов, а перед этим обновление было 19 апреля - в него было добавлено 14 кейсов.
Фото: ua.depositphotos.com