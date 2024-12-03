НБУ обновил критерии риска поставщиков финансовых слуг: что изменилось

Национальный банк Украины обновил критерии определения степени риска деятельности небанковских финансовых учреждений и их общественной важности. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Основные изменения

В обновленном Положении указаны нововведения:

· введена оценка профиля риска поставщика финансовых услуг – общей, агрегированной оценки уязвимости поставщика финансовых услуг к рискам, на которые он подвергается при осуществлении своей деятельности, и состоянию управления ими, показателям деятельности и соблюдению пруденциальных требов, проводимых по определенным критериям.;

· уточнены критерии, по которым определяется профиль риска в соответствии с обновленными пруденциальными требованиями, установленными нормативно-правовыми актами Национального банка;

· учтены риски нарушения прав потребителей финансовых услуг для применения для оценки тех предоставлятелей финансовых услуг, в отношении деятельности которых такой риск определен;

· оценка и определение профиля риска и общественной важности применяется ко всем ломбардам, а не только участникам/ответственным лицам небанковских финансовых групп.

Положение будет использоваться не только для определения периодичности плановых инспекционных проверок, но и установления интенсивности наблюдательных действий.

Изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 29 ноября 2024 №141, которое вступает в силу с 3 декабря 2024 года.

Напомним, в октябре количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось с 926 (по состоянию на 1 октября 2024 г.) до 897 (по состоянию на 1 ноября 2024 г.). В то же время количество банков осталось неизменным – 62.