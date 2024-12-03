НБУ оновив критерії ризику надавачів фінансових послуг: що змінилось

Національний банк України оновив критерії для визначення ступеня ризику діяльності небанківських фінансових установ та їх суспільної важливості. Про це інформує пресслужба регулятора.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Основні зміни

В оновленому Положенні зазначені нововведення:

· запроваджено оцінку профілю ризику надавача фінансових послуг – загальної, агрегованої оцінки вразливості надавача фінансових послуг до ризиків, на які він піддається під час здійснення своєї діяльності, та стану управління ними, показників діяльності та дотримання пруденційних вимо, що проводиться за визначеними критеріями.;

· уточнено критерії, за якими визначається профіль ризику, відповідно до оновлених пруденційних вимог, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку;

· враховано ризики порушення прав споживачів фінансових послуг з метою застосування для оцінки тих надавачів фінансових послуг, стосовно діяльності яких такий ризик визначений;

· оцінка та визначення профілю ризику і суспільної важливості застосовується до всіх ломбардів, а не лише учасників / відповідальних осіб небанківських фінансових груп.

Положення буде використовуватися не лише для визначення періодичності планових інспекційних перевірок, але й для встановлення інтенсивності наглядових дій.

Зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 29 листопада 2024 року №141, яка набирає чинності з 3 грудня 2024 року.

Нагадаємо, у жовтні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 926 (станом на 1 жовтня 2024 року) до 897 (станом на 1 листопада 2024 року). Водночас кількість банків залишилася незмінною – 62.