НБУ определил, по каким основаниям будет проводить проверки коллекторских компаний

Национальный банк Украины урегулировал порядок организации, проведения и оформления результатов инспекционных проверок коллекторских компаний. Как говорится в сообщении регулятора, соответствующее постановление №220 от 14 октября вступает в силу с 19 октября.

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Речь идет о компаниях, не имеющих статуса небанковского финансового учреждения, включенных в реестр коллекторских компаний, осуществляющих в интересах кредитодателя или нового кредитора урегулирование просроченной задолженности потребителей финансовых услуг.

В частности, утвержден процесс организации инспекционных проверок; права и обязанности членов инспекционной группы; права и обязанности руководителей и работников объекта проверки; оформление результатов инспекционной проверки и порядок действий при отказа в проведении инспекционной проверки.

Нацбанк будет осуществлять внеплановые проверки без предварительного уведомления объекта проверки и на основании соответствующего распорядительного акта. Установлено, что регулятор имеет право принять решение о проведении внеплановой проверки коллекторской компании при наличии определенных оснований.

В частности, это непредставление или представление в неполном объеме в установленный срок объектом проверки документов и информации, представление которых требуется в соответствии с законодательством и/или по требованию самого НБУ.

Также основанием могут быть результаты анализа обращений потребителей финуслуг и других третьих лиц при урегулировании просроченной задолженности, а именно несоблюдение требований этичного поведения при взаимодействии с потребителями.

Кроме того, основанием указано выявление отсутствия объекта проверки по адресу, указанному в Едином государственном реестре; а также выявление по результатам проверки кредитодателя/нового кредитора фактов неосуществления или ненадлежащего осуществления им контроля за деятельностью коллекторской компании, с которой заключен договор об урегулировании просроченной задолженности, относительно соблюдения ею требований этичного поведения.

Кроме того, расширены полномочия Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг. Так, правление Нацбанка теперь имеет право делегировать комитету рассмотрение решения о применении мер влияния к коллекторским компаниям, не являющимся финучреждениями, за нарушение требований по взаимодействию с потребителями при урегулировании задолженности.

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