НБУ визначив, за яких підстав буде проводити перевірки колекторських компаній

Національний банк України врегулював порядок організації, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок колекторських компаній. Як ідеться в повідомленні регулятора, відповідна постанова №220 від 14 жовтня набирає чинності з 19 жовтня.

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Йдеться про компанії, які не мають статусу небанківської фінансової установи, включені до реєстру колекторських компаній, що здійснюють в інтересах кредитодавця чи нового кредитора врегулювання простроченої заборгованості споживачів фінансових послуг.

Зокрема, затверджено процес організації інспекційних перевірок; права й обов'язки членів інспекційної групи; права та обов'язки керівників і працівників об'єкта перевірки; оформлення результатів інспекційної перевірки та порядок дій у разі відмови у проведенні інспекційної перевірки.

Нацбанк здійснюватиме позапланові перевірки без попереднього повідомлення об’єкта перевірки та на підставі відповідного розпорядчого акта. Визначено, що регулятор має право ухвалити рішення про проведення позапланової перевірки колекторської компанії за наявності певних підстав.

Зокрема, це неподання або подання в неповному обсязі в установлений строк об’єктом перевірки документів та інформації, подання яких вимагається відповідно до законодавства та/або на вимогу самого НБУ.

Також підставою можуть бути результати аналізу звернень споживачів фінпослуг та інших третіх осіб під час врегулювання простроченої заборгованості, а саме недотримання вимог щодо етичної поведінки при взаємодії зі споживачами.

Крім того, підставою зазначено виявлення відсутності об’єкта перевірки за адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі; а також виявлення за результатами перевірки кредитодавця/нового кредитора фактів нездійснення чи неналежного здійснення ним контролю за діяльністю колекторської компанії, з якою укладено договір про врегулювання простроченої заборгованості, а саме щодо дотримання нею вимог щодо етичної поведінки.

Крім того, розширено повноваження Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг. Так, правління Нацбанку тепер має право делегувати комітету розгляд рішення про застосування заходів впливу до колекторських компаній, які не є фінустановами, за порушення вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні заборгованості.

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