"Новая почта" разместила облигации на 1 млрд грн

ООО "Новая почта" полностью разместило выпуск процентных необеспеченных облигаций серии "Е" общей нарицательной стоимостью 1 млрд грн.

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Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Нацкмиссия зарегистрировала отчет о результатах эмиссии 4 июля, в то время как первоначально выпуск был зарегистрирован 26 апреля этого года.

Государственный "Ощадбанк" 21 мая сообщил, что заключил с "Новой почтой" соглашение о приобретении облигаций серии "Е" со сроком погашения 15 месяцев на сумму 650 млн. грн. Уточнялось, что это уже третье соглашение с 2019 года по финансированию госбанком "Новой почты" по приобретению корпоративных облигаций.

"Благодаря привлеченному финансированию "Новая почта" имеет возможность активно инвестировать в развитие и улучшение операционных процессов, быстро восстанавливаться после обстрела инфраструктуры, а наши клиенты – продолжать получать качественный сервис", – заявил директор департамента корпоративных финансов группы Nova Сергей Ермоленко.

Кроме того, Нацкомиссия 26 апреля также зарегистрировала выпуск облигаций серий "F" в объеме 1 млрд грн, однако информация об итогах этой эмиссии отсутствует.

Согласно отчету за 2023 год, публичное предложение облигаций серии "Е" стартовало 19 февраля этого года, серии "F" – 19 марта, срок их погашения – соответственно 18 февраля и 18 марта 2027 года.

В 2023 году "Новая почта" провела два выпуска облигаций - "C" и "D" - каждый номинальным объемом по 800 млн грн. Облигации серии "C" были выпущены на срок 12 месяцев со ставкой 24% годовых, в то время как серии "D" – на 20 месяцев со ставкой 23% годовых.

В феврале 2023 года "Новая почта" погасила выпущенные в марте 2020 года облигации серии "В" на 700 млн. грн.

Отметим, что NovaPay, международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты", зарегистрировал и разместил еще три выпуска собственных облигаций – серий D, E и F – на сумму 100 млн грн каждый. Ценные бумаги уже доступны для покупки мобильного приложения NovaPay. Там их можно легко приобрести за несколько минут и несколько кликов.