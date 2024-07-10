"Нова пошта" розмістила облігації на 1 млрд грн

ТОВ "Нова пошта" повністю розмістило випуск відсоткових незабезпечених облігацій серії "Е" загальною номінальною вартістю 1 млрд грн.

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Про це йдеться в повідомленні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що Нацкмісія зареєструвала звіт про результати емісії 4 липня, тоді як першочергово випуск було зареєстровано 26 квітня цього року.

Державний "Ощадбанк" 21 травня повідомив, що уклав із "Новою поштою" угоду про придбання облігацій серії "Е" з терміном погашення 15 місяців на суму 650 млн грн. Уточнювалося, що це вже третя угода з 2019 року із фінансування держбанком "Нової пошти" через придбання корпоративних облігацій.

"Завдяки залученому фінансуванню "Нова пошта" має можливість активно інвестувати в розвиток і поліпшення операційних процесів, швидко відновлюватися після обстрілу інфраструктури, а наші клієнти – продовжувати отримувати якісний сервіс", – заявив директор департаменту корпоративних фінансів групи Nova Сергій Єрмоленко.

Крім того, Нацкомісія 26 квітня також зареєструвала випуск облігацій серій "F" обсягом 1 млрд грн, однак інформація про підсумки цієї емісії наразі відсутня.

Згідно зі звітом за 2023 рік, публічна пропозиція облігацій серії "Е" стартувала 19 лютого цього року, серії "F" – 19 березня, термін їхнього погашення – відповідно 18 лютого і 18 березня 2027 року.

У 2023 році "Нова пошта" здійснила два випуски облігацій – "C" і "D" – кожен номінальним обсягом по 800 млн грн. Облігації серії "C" були випущені на термін 12 місяців зі ставкою 24% річних, тоді як серії "D" – на 20 місяців зі ставкою 23% річних.

У лютому 2023 року "Нова пошта" погасила випущені в березні 2020 року облігації серії "В" на 700 млн грн.

Зауважимо, NovaPay, міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти", зареєстрував та розмістив ще три випуски власних облігацій – серій D, E та F – на суму 100 млн грн кожний. Цінні папери вже доступні для купівлі у мобільному додатку NovaPay. Там їх можна легко придбати за кілька хвилин та в кілька кліків.