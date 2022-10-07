Нужно ли декларировать беженцу доходы от дистанционной работы в Украине

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Вопрос налогового резидентства волнует украинских переселенцев несколько последних месяцев, ведь 183 дня пребывания в других странах у большинства из них давно уже прошли (один из основных критериев определения статуса), а ясности по поводу их налогового статуса так и не появилось.

Особенно остро этот вопрос стоит для лиц, работающих дистанционно и получающих заработную плату от украинских работодателей и от статуса их резидентства зависит, нужно ли декларировать эти доходы в стране их пребывания и платить с них дополнительно налоги.

Определить статус налогового резидента достаточно непросто, каждая страна устанавливает свои критерии, в большинстве своем оценочные, кроме того, это решение всегда носит индивидуальный характер и учитывает особые обстоятельства конкретного резидента.

Да, большинство опирается на срок пребывания на территории страны, как на основной показатель (в основном это пребывание в стране более 183 дней), но не последнюю роль при принятии решения должны играть и центр жизненных интересов конкретного резидента (местопребывание семьи, недвижимости, место). работы, и т.п.), личные обстоятельства, в частности, причина пребывания на территории страны и возможность ее покинуть, и тому подобное. Поэтому вывести единую формулу применимую ко всем невозможно, нужно анализировать конкретные обстоятельства, требования конкретной страны и положения двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения между Украиной и страной пребывания (если таковые имеются).

Поскольку ситуация с украинскими переселенцами достаточно неординарна и длительное пребывание (и как результат превышения сроков пребывания) не территории других стран, в большинстве своем вынужденное, все ждут хоть каких-то разъяснений от государственных органов, стран пребывания. Более-менее официальные разъяснения ситуации ранее предоставили – Ирландия, Латвия и Польша, отметившие, что не будут облагать местными налогами заработную плату полученную от украинских работодателей резидентами Украины, приехавшими в страну пребывания из-за войны.

Но очередная волна «паники» поднялась после публикации в одном из изданий средств массовой информации комментария Министерства финансов Польши о том, что, если украинский налоговый резидент выполняет оплачиваемую работу на территории Польши и его вознаграждение выплачивается украинским работодателем, не имеющим постоянного представительства или постоянной должности в Польше он обязан платить налог в Польше, если его пребывание превышает 183 дня в календарном году.

При этом Минфин Польши ссылался на ст. 15 Конвенции между Правительством Украины и Правительством Республики Польша об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении налоговых уклонений (далее – Конвенция об избежании двойного налогообложения).

Попробуем разобраться, стоит ли волноваться по поводу таких заявлений.

Во-первых, это всего лишь комментарий (даже не официальное разъяснение), в СМИ, их вряд ли можно отнести к официальному источнику и никакой законной силы (а соответственно и последствий) сам комментарий не имеет. Хотя и можно предположить, что он выражает общую позицию налоговых органов, но на сколько она обоснована, вопрос.

Во-вторых, прошу обратить внимание, что в комментарии говорится именно об украинском налоговом резиденте, не польском, а значит, вопрос статуса резидентства не поднимается, это важно.

В-третьих, Министерство финансов Польши в своем комментарии несколько искаженно разъясняет применение ст. 15 Конвенции об избежании двойного налогообложения, ведь положение этого пола устанавливает, что заработная плата и другие подобные доходы, получаемые резидентом одной страны (а в нашем случае – Украины), в первую очередь облагаются налогом в этой стране.

Если же работа по найму осуществляется на территории другой страны, то такое вознаграждение может облагаться налогом в этой другой стране и это при условии, что получатель находится на территории другого государства в совокупности более 183 дней в году, вознаграждение уплачивается нанимателем, не являющимся резидентом этой другой. страны и нет постоянного представительства в этой стране.

Первое, что стоит заметить, это то, что вознаграждение может облагаться налогом, а не облагается налогом в обязательном порядке.

Второе, что вызывает вопрос, насколько дистанционную работу на украинского работодателя, можно считать работой по найму на территории другого государства, ведь работодатель, а соответственно и место работы находится в Украине, здесь речь не идет о командировке с конкретной фиксацией места выполнения работ, сама работа никакого связи с территорией Польши нет и может выполняться, как из Польши, так и из любого другого уголка мира, да и вообще, в большинстве своем, выполняется в сети интернет, которая вообще не имеет никакой территориальной привязки.

И третий момент, который Министерство финансов Польши почему-то опустили в комментарии – это положение ст. 24 этой же Конвенции, которым регулируется избежание двойного налогообложения, и где, отмечается, что если доходы или имущество облагаются налогом в одной стране, то другая страна освобождает эти доходы и имущество от повторного налогообложения в ней.

Есть, если заработная плата подлежала налогообложению на территории Украины, на территории Польши облагать налогами повторно ее не должны .

Но все же, чтобы обезопасить себя от возможных проблем в будущем, рекомендуем воспользоваться своим правом на самостоятельное определение резидентского статуса и обратиться в Налоговые органы Украины с заявлением (непосредственно обратившись в налоговый орган, отправив по почте или заполнив заявление онлайн) и получить Справку о статусе налогового резидента Украины, а в случае возникновения вопросов местных налоговых органов по поводу налогообложения заработной платы полученной от украинских работодателей – подать заявление об освобождении (уменьшении) от налогообложения доходов из источников в зарубежных странах.

Фото: ua.depositphotos.com