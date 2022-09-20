Беженцы из Украины должны платить налоги с украинских доходов: Минфин Польши изменил позицию

Минфин Польши предоставил комментарий о налогообложении доходов украинцев, где отметил, что доходы украинцев от украинских работодателей должны облагаться налогом в Польше, если украинец находится в Польше более 183 дней. В таком случае облагаются, в частности, доходы, полученные до достижения 183 дней.

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Об этом сообщает Офис эффективного регулирования BRDO.

Отмечается, что на август 2022 года более 1 миллиона 320 тысяч украинцев получили PESEL в Польше (налоговый номер, свидетельствующий о временной защите). Часть из них продолжают работать на украинских работодателей и платить налоги в Украине.

Несколько дней назад Минфин Польши вышел с позицией, создающей проблемы для украинского бюджета и украинцев, продолжающих работать удаленно из Польши по украинским контрактам.

Таким образом, Министерство финансов Польши по запросу польского СМИ заявило: “В соответствии со статьей 15 польско-украинского соглашения об избежании двойного налогообложения, если украинский налоговый резидент выполняет оплачиваемую работу на территории Польши и его вознаграждение выплачивается украинским работодателем, не имеющим постоянного представительства в Польше, он обязан платить налог в Польше, если его пребывание превышает 183 дня в календарном году. В такой ситуации все доходы, связанные с выполнением работы на территории Польши, подлежат налогообложению в Польше, т.е. также доходы, полученные до превышения порога 183 дней пребывания на территории Польши”.

Аналогичные выводы размещены также на сайте podatki.gov.pl.

Новая позиция Минфина Польши, обнародованная на днях, больше не содержит информации о специальных правилах по уплате налогов украинцами до 31 декабря 2022 года или возможности сохранения центра жизненных интересов украинских беженцев в Украине в военное время.

Учитывая обнародованные позиции Минфина Польши, эксперты советуют украинцам обратиться к налоговым консультантам и подробно проанализировать свой конкретный случай.

В BRDO подчеркнули, что Украина делает шаги для налаживания обмена информацией о финансовых счетах с иностранными органами.

"Необходимо довести до положительного результата адвокацию по применению положений Конвенций об избежании двойного налогообложения в пользу Украины. Соответствующую работу по сохранению выехавших после войны налоговых поступлений украинцев ранее анонсировали разные представители власти. BRDO также продолжит прилагать усилия в этом направлении, ведь этот вопрос актуально не только для Польши", - отмечают в BRDO.

Напомним, Правительство Украины направило всем налоговым ведомствам и правительствам стран ЕС письма, в которых просит сделать невозможным двойное налогообложение украинцев, въехавших на территорию Евросоюза после 24 февраля. Кабмин предлагает применить к беженцам из Украины модель "ковидного прецедента".

Отметим, Литва заявила о том, что часть переехавших в Литву украинских ФЛП могут не платить налоги и не заполнять декларацию.