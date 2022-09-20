Біженці з України мають платити податки з українських доходів: Мінфін Польщі змінив позицію

Мінфін Польщі надав коментар щодо оподаткування доходів українців, де зазначив, що доходи українців від українських роботодавців мають оподатковуватись в Польщі, якщо українець перебуває в Польщі понад 183 дні. У такому разі оподатковуються, зокрема, доходи, що були отримані до досягнення 183 днів.

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Про це повідомляє Офіс ефективного регулювання BRDO.

Зазначається, що станом на серпень 2022 року понад 1 мільйон 320 тисяч українців отримали PESEL в Польщі (податковий номер, що свідчить про тимчасовий захист). Частина з них продовжує працювати на українських роботодавців та сплачувати податки в Україні.

Кілька днів тому Мінфін Польщі вийшов із позицією, яка створює проблеми для українського бюджету та українців, що продовжують працювати віддалено з Польщі за українськими контрактами.

Таким чином, Міністерство фінансів Польщі на запит польського ЗМІ заявило: “Відповідно до статті 15 польсько-української угоди про уникнення подвійного оподаткування, якщо український податковий резидент виконує оплачувану роботу на території Польщі і його винагорода виплачується українським роботодавцем, який не має постійного представництва або постійної посади в Польщі, він зобов’язаний сплачувати податок в Польщі, якщо його перебування перевищує 183 дні в календарному році. У такій ситуації всі його доходи, пов’язані з виконанням роботи на території Польщі, підлягають оподаткуванню в Польщі, тобто також доходи, отримані до перевищення порогу 183 днів перебування на території Польщі”.

Аналогічні висновки розміщені також на вебсайті podatki.gov.pl.

Нова позиція Мінфіну Польщі, оприлюднена днями, більше не містить інформації про спеціальні правила щодо сплати податків українцями до 31 грудня 2022 року чи щодо можливості збереження центру життєвих інтересів українських біженців в Україні у воєнний час.

З огляду на оприлюднені позиції Мінфіну Польщі, експерти радять українцям звернутись до податкових консультантів і детально проаналізувати свій конкретний випадок.

У BRDO підкреслили, що Україна робить кроки для налагодження обміну інформацією про фінансові рахунки з іноземними органами.

"Необхідно довести до позитивного результату адвокацію щодо застосування положень Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування на користь України. Відповідну роботу зі збереження податкових надходжень українців, що виїхали після війни, раніше анонсували різні представники влади. BRDO також продовжить докладати зусиль в цьому напрямку, адже це питання актуальне не лише для Польщі", - зазначають у BRDO.

Нагадаємо, Уряд України направив всім податковим відомствам та урядам країн ЄС листи, у яких просить унеможливити подвійне оподаткування українців, які в'їхали на територію Євросоюзу після 24 лютого. Кабмін пропонує застосувати до біженців з України модель "ковідного прецеденту".

Зазначимо, Литва заявила про те, що частина українськіих ФОПів, які переїхали до Литви, можуть не платити податки та не заповнювати декларацію.