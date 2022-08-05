Украина потеряет 70 млрд грн, если переселенцев заставят платить налоги за границей, — Конфедерация работодателей

По оценкам Конфедерации работодателей Украины (КРУ), потери государственного и местных бюджетов Украины по итогам 2023 года могут превысить 70 млрд грн, если с доходов украинских беженцев (физлиц) будут взимать налоги органы стран, которые приняли граждан Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба КРУ.

Дело в том, что с 26 августа вынужденные переселенцы, уехавшие из Украины после 24 февраля, могут автоматически получить статус налоговых резидентов стран, в которых они находятся. Это означает, что налоги с полученных в Украине доходов будут направляться в бюджеты стран, где находятся такие переселенцы.

"Больше всего могут пострадать бюджеты городов и сел - доля налога с доходов физических лиц составляет около 60% всех налоговых поступлений местных бюджетов", - отмечают в КРУ.

Уменьшение объемов налоговых поступлений, как считают в КРУ, существенно замедлит восстановление разрушенной инфраструктуры, финансируемое преимущественно из местных бюджетов.

По оценкам КРУ, объем уплачиваемых налогов со средней заработной платы в 14,5 тыс грн в год превышает 29 тыс грн. Таким образом, объем уплаченных налогов женщинами-мигрантами за год может достигать более 70 млрд грн, из них в местные бюджеты – 40 млрд грн.

Отмечается, что вопрос,на который обратили внимание в КРУ, на государственном и межгосударственном уровнях остается неурегулированным.

Напомним, по оценкам Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на конец июля более 9,5 миллионов человек пересекли границу Украины (выехали из страны) после того, как Россия развязала полномасштабную войну против украинского народа.

Источник фото: ua.depositphotos.com