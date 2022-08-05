Україна втратить 70 млрд грн, якщо переселенців змусять сплачувати податки за кордоном, — Конфедерація роботодавців

За оцінками Конфедерації роботодавців України (КРУ), втрати державного та місцевих бюджетів України з підсумками 2023 року можуть перевищити 70 млрд грн, якщо з доходів українських біженців (фізосіб) будуть стягувати податки органи країн, які прийняли громадян України.

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Про це повідомила пресслужба КРУ.

Справа в тому, що з 26 серпня вимушені переселенці, які виїхали з України після 24 лютого, можуть автоматично отримати статус податкових резидентів країн, в яких вони знаходяться. Це означитиме, що податки з отриманих в Україні доходів, будуть спрямовуватись в бюджети країн, де перебувають такі переселенці.

"Найбільше можуть постраждати бюджети міст і сіл – частка податку з доходів фізичних осіб складає близько 60% всіх податкових надходжень місцевих бюджетів", — наголошують в КРУ.

Зменшення об'ємів податкових надходжень, як вважають в КРУ, суттєво уповільнить відновлення зруйнованої інфраструктури, яке фінансується переважно з місцевих бюджетів.

За оцінками КРУ, обсяг сплачуваних податків з середньої заробітної плати у 14,5 тис грн за рік перевищує 29 тис грн. Таким чином, обсяг сплачених податків жінками-мігрантами за рік може сягати понад 70 млрд грн, з них в місцеві бюджети – 40 млрд грн.

Зазначається, що питання, на яке звернули увагу в КРУ, на державному та міждержавному рівнях залишається неврегульованим.

Нагадаємо, за оцінками Агентства ООН у справах біженців, станом на кінець липня понад 9,5 мільйона людей перетнули кордон України (виїхали із країни) після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти українського народу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com