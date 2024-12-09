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Обещают бесплатный газ: "Нафтогаз" предупреждает украинцев о мошеннических схемах
Группа "Нафтогаз" сообщает об активизации мошенников, использующих ее имя для распространения ложной информации. В фейковых публикациях заявляется о выплате украинцам 5000 гривен и предоставлении бесплатного газа.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Нафтогаз" отмечает, что никаких заявок на предоставление безвозмездных услуг или выплату средств для оплаты за газ компания не собирает.
В таких публикациях мошенники пытаются получить персональные данные и средства граждан.
Как уберечься от мошенничества
Компания призывает украинцев быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.
Для получения достоверной информации следует доверять только официальным источникам, в частности, сайту и страницам Группы "Нафтогаз" в социальных сетях.
Напомним, в конце октября в сети распространились фейковые аккаунты Министерства социальной политики, якобы обещавшие выплаты одной тысячи гривен от государства в рамках программы помощи, анонсированной президентом Владимиром Зеленским.