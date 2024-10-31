"Тысяча от Зеленского": украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

В сети распространяют фейковые аккаунты Министерства социальной политики, якобы обещающие выплаты одной тысячи гривен от государства в рамках программы помощи, анонсированной президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Минсоцполитики .

В ведомстве призывали не доверять таким сообщениям и не переходить по соответствующим ссылкам.

"Это мошеннические ресурсы, переход на которые требует персональные данные карт, в результате чего мошенники могут получить доступ к вашим средствам", — отмечают в Минсоцполитики.

Там добавили, что вся информация по оформлению денежной поддержки в 1 тыс. грн будет размещена на официальных правительственных ресурсах, а возможность получить средства будет осуществляться через официальное приложение "Дія".

Что известно о "тысяче от Зеленского"

Напомним, Зеленский анонсировал новую программу государственной поддержки. Каждый украинец, независимо от возраста, сможет получить единовременную помощь в размере 1000 гривен. Кабмин должен запустить программу с 1 декабря.

Заявку можно будет подать через приложение "Дія" в течение зимы. Выплаты поступят на карту "Национального кэшбэка". Деньги можно будет потратить в течение всего 2025 года на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, мобильную связь, покупку украинских книг, другие услуги.

Программа касается не только взрослых, но и детей. Один родитель сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка.

Относительно того, во сколько обойдется государству эта программа, Минэкономики объяснили, что финальная сумма на три зимних месяца будет зависеть от количества украинцев, которые захотят ею воспользоваться.

Но новые средства из бюджета выделять не будут. Вместо этого будут использованы средства, которые были ранее выделены на разные программы поддержки, но не успели освоить.