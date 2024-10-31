"Тисяча від Зеленського": українців попередили про нову шахрайську схему

У мережі поширюють фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати однієї тисячі гривень від держави у рамках програми допомоги, анонсованої президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

У відомстві закликали не довіряти таким повідомленням та не переходити за відповідними посиланнями.

"Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів", - наголошують у Мінсоцполітики.

Там додали, що вся інформація щодо оформлення грошової підтримки в 1 тис. грн буде розміщена на офіційних урядових ресурсах, а можливість отримати кошти буде здійснюватися через офіційний застосунок "Дія".

Що відомо про "тисячу від Зеленського"

Напередодні Зеленський анонсував нову програму державної підтримки. Кожен українець, незалежно від віку, зможе отримати одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень. Кабмін має запустити програму з 1 грудня.

Заявку можна буде подати через застосунок "Дія" протягом зими. Виплати надійдуть на карту "Національного кешбеку". Гроші можна буде витратити протягом усього 2025 року на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв’язок, купівлю українських книжок, інші послуги.

Програма стосується не лише дорослих, але й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

Стосовно того, у скільки обійдеться державі ця програма, в Мінекономіки пояснили, що фінальна сума на три зимові місяці буде залежати від кількості українців, які захочуть нею скористатися.

Але нових коштів з бюджету виділяти не будуть. Натомість будуть використані кошти, які були раніше виділені на різні програми підтримки, але не встигли освоїти.