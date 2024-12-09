Обіцяють безкоштовний газ: "Нафтогаз" попереджає українців про шахрайські схеми

Група "Нафтогаз" повідомляє про активізацію шахраїв, які використовують її ім'я для поширення неправдивої інформації. У фейкових публікаціях заявляється про виплату українцям 5000 гривень та надання безкоштовного газу.

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Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Нафтогаз" наголошує, що жодних заявок на надання безоплатних послуг чи виплату коштів для оплати за газ компанія не збирає.

У таких публікаціях шахраї намагаються отримати персональні дані та кошти громадян.

Як уберегтися від шахрайства

Компанія закликає українців бути уважними та не переходити за підозрілими посиланнями.

Для отримання достовірної інформації слід довіряти лише офіційним джерелам, зокрема сайту та сторінкам Групи "Нафтогаз" у соціальних мережах.

Нагадаємо, в кінці жовтня у мережі поширилися фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяли виплати однієї тисячі гривень від держави у рамках програми допомоги, анонсованої президентом Володимиром Зеленським.