Обошел Арно и Маска: Джефф Безос возглавил рейтинг самых богатых людей мира – Bloomberg

Основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index.

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Об этом пишет Bloomberg.

Его состояние на сегодняшний день составляет $205 миллиардов, что на $27,9 млрд больше по сравнению с началом года.

Французский бизнесмен Бернар Арно с состоянием $203 миллиарда опустился на второе место в списке самых богатых. В начале мая именно он возглавлял рейтинг, но за несколько месяцев обеднел на 4,3 миллиарда.

Тройку лидеров замыкает основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск с $202 миллиардами, который за последнее время потерял 27 миллиардов долларов.

Также в топ-10 самых богатых вошли основатель Meta Марк Цукерберг ($169 млрд), соучредитель Google Ларри Пейдж ($156 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($152 млрд), бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ($148 млрд), экспрезидент Alphabet млрд), основатель Oracle Ларри Эллисон ($138 млрд) и инвестор Уоррен Баффет ($133 млрд).

Единственным украинцем, попавшим в список Bloomberg Billionaires Index, является Ринат Ахметов. Он занял 451 место (из 500) с состоянием 6,44 млрд долларов. С начала года его состояние увеличилось на 598 миллионов долларов.

Издание пишет, что Bloomberg Billionaires Index – это ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. Подробности расчетов приведены в анализе собственного капитала на странице профиля каждого миллиардера. Цифры обновляются в конце каждого дня в Нью-Йорке.

2 апреля американский журнал Forbes также опубликовал свой ежегодный рейтинг миллиардеров. Тогда в него вошли пять украинских бизнесменов, а именно: Ринат Ахметов (более 4 млрд), Виктор Пинчук ($2 млрд), Константин Жеваго ($1,2 млрд), Вадим Новинский ($1,2 млрд) и Геннадий Боголюбов (1 млрд).

Источник фото: ua.depositphotos.com