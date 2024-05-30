Обійшов Арно і Маска: Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу - Bloomberg

Засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос посів перше місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg Billionaires Index.

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Про це пише Bloomberg.

Його статки на сьогодні становлять $205 мільярдів, що на $27,9 млрд більше порівняно з початком року.

Французький бізнесмен Бернар Арно з статками $203 мільярди опустився на друге місце у списку найбагатших. На початку травня саме він очолював рейтинг, але за кілька місяців збіднів на 4,3 мільярди.

Трійку лідерів замикає засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск з $202 мільярдами, який протягом останнього часу втратив 27 мільярдів доларів.

Також до топ-10 найбагатших увійшли засновник Meta Марк Цукерберг ($169 млрд), співзасновник Google Ларрі Пейдж ($156 млрд), засновник Microsoft Білл Гейтс ($152 млрд), колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер ($148 млрд), експрезидент Alphabet Сергій Брін ($147 млрд), засновник Oracle Ларрі Еллісон ($138 млрд) та інвестор Воррен Баффет ($133 млрд).

Єдиним українцем, який потрапив у список Bloomberg Billionaires Index є Рінат Ахметов. Він посів 451 місце (із 500) зі статками 6,44 млрд доларів. З початку року його статки збільшилися на 598 мільйонів доларів.

Видання пише, що Bloomberg Billionaires Index – це щоденний рейтинг найбагатших людей світу. Подробиці розрахунків наведено в аналізі власного капіталу на сторінці профілю кожного мільярдера. Цифри оновлюються наприкінці кожного торгового дня в Нью-Йорку.

Додамо, що 2 квітня американський журнал Forbes також опублікував свій щорічний рейтинг мільярдерів. Тоді до нього увійшли п'ятеро українських бізнесменів, а саме: Ринат Ахметов (понад 4 млрд), Віктор Пінчук ($2 млрд), Костянтин Жеваго ($1,2 млрд), Вадим Новинський ($1,2 млрд) і Геннадій Боголюбов (1 млрд).

Джерело фото: ua.depositphotos.com